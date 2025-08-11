Congo-Kinshasa: Reconduit à la Défense, Guy Kabombo revèle trois priorités pour renforcer l'armée congolaise

11 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Reconduit à la tête du ministère de la Défense nationale dans le Gouvernement Suminwa II, le vice-Premier ministre Guy Kabombo Mwadiamvita a dévoilé les trois axes stratégiques qui guideront son nouveau mandat.

Au coeur de sa vision :

La mise en oeuvre du plan de réforme des FARDC 2022-2028,

La restructuration et la modernisation de l'armée,

L'amélioration des conditions sociales des militaires et de leurs familles.

Ce triptyque -- formation, équipement, casernement -- constitue, selon lui, le socle d'une armée républicaine, motivée et capable de défendre la souveraineté nationale.

« Une défense forte passe par des troupes bien formées, bien équipées et bien logées », a-t-il affirmé, soulignant son engagement à bâtir une force militaire à la hauteur des défis sécuritaires du pays.

