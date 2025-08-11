Ile Maurice: Une suspension qui ravive les tensions

La suspension d'un ancien Officer-in-Charge et analyste financier de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), alimente une vive controverse au ministère du Tourisme. Décidée le mercredi 6 août pour des raisons disciplinaires, cette mesure ne ferait pas l'unanimité. Selon plusieurs sources internes, le ministre du Tourisme, Richard Duval, aurait exprimé des réserves sur la manière dont le processus a été mené. Certaines voix évoquent même une irritation du ministre face aux circonstances entourant cette suspension.

Le dossier est d'autant plus sensible que l'Officer-in-Charge est à l'origine de dénonciations ciblant l'ancien directeur de la MTPA, Arvin Bundhun. Huit plaintes ont été transmises à la Financial Crimes Commission (FCC), portant sur l'utilisation suspecte de cartes de crédit durant la période où l'ex-directeur était en poste. Ces plaintes sont toujours à l'étude par les enquêteurs.

Sollicité, le ministère du Tourisme a confirmé la suspension tout en maintenant le secret sur les motifs : «Effectivement, la personne a été suspendue, mais la raison ne sera pas dévoilée en public. Il y a une enquête en cours. Il y aura des développements à venir à la MTPA.» Entre les accusations de mauvaise gestion passée et les interrogations sur la procédure disciplinaire, la situation laisse planer un climat de tension. Les prochains développements pourraient révéler des enjeux plus profonds au sein de l'institution.