Ile Maurice: Frédéric Curé - Un parcours entre aviation et politique

Frédéric Curé est le nouveau chairman d'Airport Holdings Ltd, nomination effective depuis le vendredi 8 août. Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de l'aviation, il prend ainsi la présidence de cette entreprise clé, selon les informations du Bureau du Premier ministre. Nous avons sollicité sa réaction, mais il préfère attendre d'être à son poste avant de s'exprimer.

Selon les informations reçues, Frédéric Curé a rejoint ER Aviation, anciennement Rogers Aviation, où il a occupé les postes de HR Coordinator, Manager Human Resources, puis Manager Human Resources (Division), avant d'assumer la fonction de Chief Human Resources Officer pendant plusieurs années. En parallèle de sa carrière professionnelle, Frédéric Curé, a été membre du comité central du Mouvement militant mauricien (MMM).

Gendre du Premier ministre adjoint et leader mauve, Paul Bérenger, il s'était présenté comme candidat aux élections générales du 7 novembre 2019 dans la circonscription n° 15 (La Caverne-Phoenix), où il avait terminé à la huitième place. Par ailleurs, lors d'une interview publiée dans l'express du 2 mai 2015, Frédéric Curé avait indiqué que son statut de gendre de Paul Bérenger ne lui conférait ni avantage, ni désavantage. Il avait également souligné qu'il faisait une distinction claire entre sa vie familiale et son engagement politique.