Soudan: Gedaref étudie les dispositions pour la tenue du cinquième Forum de l'Investissement dans l'État

10 Août 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le gouverneur par intérim de l'État de Gedaref le général de division Mohamed Ahmed a affirmé, lors de son discours aujourd'hui au Secrétariat du Gouvernement, à l'occasion de la première réunion du comité supérieur du cinquième Forum de l'Investissement dans l'État, prévu en novembre prochain, la nécessité d'une bonne préparation pour assurer le succès du forum et atteindre les objectifs escomptés, en attirant davantage d'investisseurs et en ouvrant largement la voie à l'exploitation des avantages comparatifs dont jouit Gedaref par rapport aux autres États.

Il a appelé à formuler une vision claire et incitative pour les hommes d'affaires et les investisseurs afin de dynamiser le secteur de l'investissement dans l'État, de manière à en faire bénéficier toutes les parties.

La réunion a examiné les missions et attributions du comité supérieur et de ses sous-comités, ainsi que le renforcement des mécanismes de coordination commune et la complémentarité des rôles pour atteindre les objectifs du forum.

