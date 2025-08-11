Soudan: Le Commissaire de l'Aide Humanitaire dans l'État du Nord prend Connaissance des programmes et projets de l'UNICEF

Le Commissaire de l'Aide Humanitaire de l'État du Nord, Dr Abdelrahman Ali Khair à pris connaissance des programmes et projets mis en oeuvre par l'UNICEF dans l'État, notamment le projet Sanad.

C'etait lors de sa rencontre dimanche dans son bureau avec la délégation de l'UNICEF en visite dans l'État du Nord, conduite par Dr Khalid Abdeen

La rencontre a également abordé l'activation des accords techniques signés entre les deux parties.

Le Commissaire de l'Aide Humanitaire dans l'État du Nord a réaffirmé, au cours de la rencontre, la disponibilité et la volonté de la commission à fournir aide et appui, et à permettre aux organisations de mettre en oeuvre leurs plans, programmes et projets, en particulier l'UNICEF, active dans les domaines des services, de l'éducation et de la santé.

Pour sa part, le responsable de l'UNICEF dans l'État du Nord, Dr Khalid Abdeen, a indiqué à la SUNA que la visite de la délégation dans l'État vise à s'informer sur les programmes et projets Thabat dans le domaine des services, ainsi qu'à préparer la tenue d'ateliers de formation autour du projet Sanad.