Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire dans le grand Bandundu

Kwango : arrestation de Madima Mabanza, leader de la milice Mobondo

Dans un communiqué des autorités militaires rendu public le 7 août 2025, les Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC) ont arrêté à Kenge, Chef-lieu de ladite province, Madima Mabanza Denzu, l'un des chefs de la milice Mobondo dans cette province. D'après les forces de l'ordre, ce leader milicien s'est transformé en coupeur de route dans plusieurs axes tout en se donnant à des attaques graves contre les citoyens.

Durant la nuit du 7 au 8 août dernier, Madima Mabanza et ses complices ont traqué un camion de la société CLASSIC sur la Route Nationale n°1, entre les villages Mbangi et Kabuba. Au cours de leur incursion, ils ont dépouillé les passagers de leurs biens, blessant beaucoup parmi eux à la machette.

Sur l'instruction du Général-major Jonas Padiri Muhizi, commandant de la 11ème Région militaire et des opérations Ngemba, Madima Mabanza a été transféré dans la ville de Kenge où il sera jugé devant les instances judiciaires afin de répondre de ses actes malsains commis sur la population.

Un procès en audience foraine est annoncé afin que ces fauteurs de trouble répondent de leurs actes. Le commandement des FARDC invite toutes les personnes attaquées par ce leader Mobondo et ses complices, notamment les passagers des bus, à se présenter en vue de témoigner et porter plainte contre ceux qu'ils qualifient des « ennemis de la paix ».

Cependant, l'armée congolaise multiplie son déploiement dans cette région où la milice Mobondo sème la terreur depuis plusieurs années en vue d'éradiquer ce phénomène dans cette partie du territoire.

Par ailleurs, les autorités militaires de ce coin de la province ont renforcé la sécurité le long de la RN1 pour anticiper et lutter contre toute sorte de bouleversement de l'ordre public. À ce jour, la mobilité des populations reste fluide et les activités économiques se poursuivent dans le calme.

Il est important de signaler que, le 7 juillet dernier, les opérations pour lutter contre l'activisme de la milice Mobondo ont été au coeur d'un entretien entre le Vice-Premier Ministre en charge de la Défense et Anciens combattants, Guy Kabombo, et les Sénateurs élus de la province du Kwango. Et, c'est depuis 2022 que cette milice fait surface dans cette province causant de pertes en vies humaines et provoquant les déplacements massifs de la population.