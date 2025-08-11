Face à la recrudescence inquiétante des vols de câbles en cuivre sur la ligne haute tension 120 kV reliant RC à Shilatembo. La Société Nationale d'Electricité (SNEL SA) monte une fois de plus au créneau pour dénoncer, pour la troisième fois en une semaine cette mauvaise pratique qui devient monnaie courante sur ses installations.

Cette infrastructure stratégique a été ciblée par des individus malintentionnés, compromettant sérieusement la stabilité de la fourniture en électricité dans la région.

Malgré la présence des services spécialisés chargés de la surveillance, les malfaiteurs continuent d'agir avec une audace déconcertante. Trois incidents majeurs ont été enregistrés ces derniers jours :

· Le samedi 2 août 2025, 500 mètres de câbles ont été volés entre les pylônes P217 et P219 ;

· Le lundi 4 août, les voleurs sont revenus à la charge, emportant à nouveau 500 mètres sur la même zone ;

· Et plus récemment, le jeudi 7 août, 250 mètres supplémentaires ont disparu dans le tronçon entre les pylônes 79 et 80.

Ce n'est pas la première fois que cette ligne est visée. Plusieurs cas similaires avaient déjà été signalés au cours des mois précédents. La situation devient critique, non seulement pour la SNEL, mais aussi pour les milliers de foyers et d'industries qui dépendent de cette ligne pour leur alimentation électrique.

Une hémorragie qui doit être rapidement stoppée

La SNEL propose la convocation d'une réunion urgente de sensibilisation avec tous les services impliqués dans la surveillance de cette ligne afin de renforcer la coordination, la vigilance et les moyens de dissuasion.

Dans un contexte déjà difficile pour le secteur énergétique, ces actes de sabotage fragilisent davantage les efforts déployés par la Direction Générale pour améliorer la desserte en électricité. La SNEL SA appelle également les autorités locales, les forces de sécurité, mais aussi les populations riveraines à plus de vigilance et de collaboration, afin de mettre fin à ce fléau.