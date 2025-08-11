Congo-Kinshasa: Controverse autour de la passation de pouvoir à la CADECO

La récente passation de pouvoir à la tête de la Caisse d'Épargne du Congo (CADECO) s'est déroulée dans un climat de vives tensions. L'événement a soulevé des interrogations sur le traitement réservé à la Directrice Générale sortante, Juliette Mbambu Mughole, notamment dans un contexte qui serait marqué par la réintégration d'agents qu'elle aurait précédemment sanctionnés pour des faits présumés de détournement.

Un bilan salué face à une transition houleuse

La cérémonie de remise-reprise entre Juliette Mbambu Mughole et son successeur, Célestin Mukeba Muntuabu, était attendue comme l'aboutissement d'un redressement notable. Sous la direction de Mme Mbambu, la CADECO, autrefois décrite comme une institution en grande difficulté, aurait retrouvé une viabilité financière et une crédibilité renforcée. La nomination de l'ancienne gouverneure de la Banque Centrale du Congo, Mme Malangu Kabedi, au poste de Présidente du Conseil d'Administration (PCA), est d'ailleurs souvent interprétée comme un signal positif de cette nouvelle dynamique.

Cependant, la cérémonie de passation a été marquée par un incident. L'ancien PCA, Monsieur Jean-Pierre Dikoma, aurait publiquement déclaré : « J'avais promis de virer la DG et le DGA. Je l'ai fait. » Ces propos, tenus alors que la cérémonie avait été délocalisée du siège social au ministère du Portefeuille, ont été perçus par de nombreux observateurs comme une humiliation publique plutôt que comme une simple formalité administrative.

Des interrogations sur la suite des événements

Selon ses soutiens, le bilan de Juliette Mbambu Mughole serait remarquable. Elle est créditée d'avoir mené à bien 92 % des audits internes, lesquels auraient conduit à des sanctions contre des agents impliqués dans des malversations. Dans ce contexte, sa nomination au poste de Directrice Générale Adjointe à l'Institut des Musées Nationaux est perçue par certains non comme une promotion, mais comme une possible mise à l'écart.

Cette situation alimente la thèse d'une campagne ciblée à son encontre, où sa rigueur et son intransigeance dans la gestion des deniers publics auraient pu déranger.

Les enjeux derrière la controverse

En toile de fond, plusieurs analystes avancent une hypothèse : le redressement financier de la CADECO aurait aiguisé les convoitises. L'institution, désormais assainie et performante, représenterait un enjeu stratégique et financier majeur.

Dans cette perspective, la gestion de Juliette Mbambu Mughole, jugée intègre et indépendante par ses partisans, aurait pu être considérée comme un obstacle à certaines ambitions. L'affaire soulève ainsi, selon certains commentateurs, une question plus large sur la valorisation de la compétence et la protection des dirigeants réformateurs face aux intérêts politiques et financiers en République Démocratique du Congo.