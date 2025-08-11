Congo-Kinshasa: Gouvernement Suminwa II - Grâce Kutino promet d'être un pont, une oreille et une voix pour la jeunesse congolaise

A la suite de l'Ordonnance présidentielle rendue publique dans les premières heures du vendredi 8 août 2025, Grâce Kutino, nommée Ministre de la Jeunesse et Eveil patriotique au sein du gouvernement Suminwa II a, à cette occasion, remercié le Président de la République Félix Tshisekedi ainsi que la Première Ministre Judith Suminwa pour la marque de confiance placée en elle.

A tout Seigneur, tout honneur ! La nouvelle patronne de la Jeunesse et Eveil patriotique a rendu grâce à Dieu et a exprimé sa gratitude aux autorités pour le choix porté sur elle à la tête de ce ministère.

«C'est avec humilité et un profond sentiment de responsabilité que je remercie Dieu Tout-Puissant pour ma nomination en tant que Ministre de la Jeunesse de la République Démocratique du Congo. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque de confiance et pour sa foi en la jeunesse comme force motrice de l'avenir congolais. Merci de croire que l'avenir s'écrit aussi avec les jeunes et par les jeunes. Ma reconnaissance va aussi à Madame la Première Ministre, Chef du Gouvernement, Judith Suminwa, pour son leadership inspirant, et son engagement pour une gouvernance moderne, inclusive et transformatrice », a-t-elle déclaré.

Sur ses comptes réseaux sociaux, la fille du célèbre pasteur Kutino Fernando a promis d'être une oreille et une voix des jeunes congolais au cours de son mandat à la tête de ce ministère.

«À vous, Jeunesse congolaise, cette nomination n'est pas un privilège personnel, mais une mission collective. C'est le début d'un chemin que nous allons tracer ensemble, avec audace, foi, discipline et amour du pays. Je serai une oreille, une voix, une main tendue, un pont», a-t-elle indiqué avant de promettre : «Je vous appartiens et je vous servirai avec honneur, lucidité et loyauté par la grâce de Dieu et pour Sa seule gloire».

De son côté, Floribert Anzuluni, personnalité bien connue du militantisme citoyen en République Démocratique du Congo et ancien candidat Président de la République en 2023, a effectué son entrée au gouvernement Suminwa II comme Ministre en charge de l'Intégration régionale.

« Le portefeuille de l'Intégration régionale, souvent relégué à un rôle discret, revêt aujourd'hui une importance stratégique. Entre l'instabilité à l'Est, les tensions diplomatiques, la bataille pour les corridors commerciaux, et les négociations continentales, le ministère devient une pièce maîtresse dans la diplomatie économique et sécuritaire du pays. Avec sa connaissance fine des enjeux internationaux, sa capacité de négociation et son image d'homme de consensus, Floribert Anzuluni a les cartes en mains pour réorienter la posture régionale de la RDC», a déclaré un de ses proches qui a requis l'anonymat.