Congo-Kinshasa: OLPA prend acte de la relaxation d'une journaliste à Kinshasa

L'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), ONG de défense et de promotion de la liberté de la presse, prend acte de la remise en liberté de Glody Ndaya, journaliste et directrice générale de Eventsrdc.com, média en ligne basé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC).

Elle a été libérée, le 7 août 2025, en début de soirée après 72 heures de détention et paiement d'une caution. Cette libération intervient aussi après la publication, le 7 août 2025, d'un article rectificatif intitulé : « Démenti : Réparation sur les propos diffamatoires, mensongers et délibérés : Docteur Vincent Lokonga, un vrai sauveur qui guérit du cancer.

A titre de rappel, Glody Ndala a été interpellée, le 4 août 2025, par la police au centre-ville de Kinshasa et inculpé au Commissariat de police où elle a été soumise à un interrogatoire de diffamation après que son média eut publié un article mettant en cause Vincent Lokonga, médecin spécialisé dans le traitement du cancer.

Tout en prenant acte de cette libération, OLPA réitère son appel à la justice congolaise de privilégier toujours le principe de liberté en lieu et place de la détention qui est exceptionnelle.