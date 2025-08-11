Afrique: Afrobasket 2025/Test match - Les Ankoay s'imposent face au Sénégal

11 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Madagascar a remporté un match serré contre le Sénégal (68-67), à trois jours de l'Afrobasket 2025. Cette victoire booste la confiance des Ankoay avant le tournoi.

À trois jours de leur entrée en lice contre le Nigéria, le 13 août, l'équipe nationale malgache de basket-ball a signé, samedi à Luanda, une victoire de prestige face au Sénégal (68-67). Ce succès, acquis lors de leur dernier match de préparation, offre aux Ankoay un surcroît de confiance à l'approche de l'Afrobasket 2025, prévu du 12 au 24 août en Angola.

Dans une rencontre serrée, les Malgaches ont pris l'avantage dès le premier quart-temps (14-10) avant de rejoindre la mi-temps légèrement menés (34-36). Les Sénégalais ont conservé l'ascendant à l'issue du troisième quart (53-49), mais un dernier effort malgache a inversé la tendance. Un lancer franc décisif d'Elly Randriamampionona a scellé la victoire à quelques secondes du terme, offrant à Madagascar son premier succès face à une référence historique du basket africain.

Ce résultat tranche avec la lourde défaite concédée face à la Côte d'Ivoire (55-86) quelques semaines plus tôt. Plus disciplinés tactiquement et solidaires en défense, les Ankoay ont su gérer les moments clés.

Première fois

« C'est la première fois que nous battons le Sénégal. Après nos victoires contre la République centrafricaine et l'Égypte, cela montre que nous pouvons rivaliser avec d'autres », a commenté l'assistant entraîneur Ndranto Rakotonanahary, tout en soulignant que le niveau attendu en tournoi sera supérieur.

Quatorze ans après leur dernière participation, les Ankoay s'apprêtent à retrouver la scène continentale face au Nigéria (13 août), au Cameroun (15 août) et à la Tunisie (17 août), trois adversaires classés parmi les meilleures sélections africaines. Ce succès, même sans incidence sur la compétition, constitue un signal: l'équipe malgache ne se déplacera pas en Angola pour figurer, mais avec l'ambition de créer la surprise.

