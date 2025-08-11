Madagascar: Infrastructures - Des canaux non couverts menacent les riverains

Il était environ 19h 39, samedi dernier, lorsque l'alerte a été donnée à Mahamasina. Un homme, identifié comme un tailleur travaillant à Ampamarinana, a chuté dans le canal situé en face du marché aux légumes, à proximité de Mahamasina. Des témoins et riverains sont rapidement intervenus pour le sortir de ce canal.

Dans plusieurs quartiers de la capitale, des canaux d'évacuation des eaux restent ouverts, sans couvercle ni signalisation, le long des voies publiques. Cette situation est notamment visible à Mahamasina, sur le trottoir longeant le stade, ainsi qu'à Analakely, Ambohijatovo et Anosibe.

Ce problème est préoccupant, car il expose quotidiennement piétons et automobilistes à des risques importants d'accidents. En l'absence de toute protection, ces tranchées peuvent provoquer des chutes, en particulier la nuit ou par mauvais temps, lorsque la visibilité est réduite. Les enfants et les personnes âgées comptent parmi les usagers les plus vulnérables face à ce danger permanent.