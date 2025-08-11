Madagascar: Basketball 5X5/U14 - Fandrefiala et ASSM au sommet

Le sommet national U14 de basketball, disputé au gymnase Vatofotsy d'Antsirabe, a pris fin hier avec la poursuite de son règne pour le club de Fandrefiala chez les filles, tandis que l'ASSM d'Analamanga a pris la tête chez les garçons. Cette édition, particulièrement compétitive, a rassemblé soixante-neuf équipes venues de tout Madagascar.

Organisé par la Fédération malgache de basketball (FMBB) et la ligue régionale Vakinankaratra, le sommet national U14 a réuni 40 équipes masculines et 29 féminines. Si la compétition a vu un changement de détenteur du titre chez les garçons, les filles de Fandrefiala ont conservé leur trophée, acquis en 2024.

Dans une finale 100 % Analamanga, Fandrefiala a dominé les basketteuses de JCBA sur le score de 54-32. Portées par leur supériorité physique et leur maîtrise collective, les protégées de Cyrille Rasoloarijaona, coach de Fandrefiala, ont progressivement creusé l'écart, surtout dans l'ultime quart-temps. Complices et efficaces dans les moments clés, elles confirment la qualité de la formation dispensée au club.

Les protégées de Tojo Rasamoelina, entraîneur de JCBA, ont essayé de résister, mais leur manque de réussite dans la dernière phase du match leur a été défavorable.

L'ASSM trop fort

Chez les garçons, l'ASSM d'Analamanga a brisé les rêves de doublé de Fandrefiala. Dans une finale intense et indécise, l'ASSM l'a emporté 58-50 (16-18, 14-10, 6-5, 13-25), succédant ainsi au BC Est au palmarès.

Le match, équilibré jusque dans le dernier quart-temps, a tenu le public en haleine. Les deux équipes se sont répondu coup pour coup, mais l'ASSM a su faire la différence grâce à une défense compacte et une adresse retrouvée dans les trois dernières minutes.

La victoire masculine de l'ASSM, conjuguée à la confirmation féminine de Fandrefiala, témoigne de la vitalité du basketball chez les jeunes à Madagascar. Cette année, le club d'Analamanga s'est montré trop fort pour ses adversaires.

Cette édition 2025, riche en intensité et en révélations, a permis de mettre en lumière des talents prometteurs, appelés à briller sur les parquets nationaux, voire au-delà. Dans un futur proche, avec la présence d'un joueur U14 d'une taille de 1,81 m (nous y reviendrons).