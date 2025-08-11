Madagascar: Cuniculture - L'élevage de Géant de Flandre attire

11 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Lors de la 26e édition du Fier Mada, l'élevage du lapin Géant de Flandre s'est distingué comme une activité abordable et rentable pour les petits éleveurs malgaches.

Du 6 au 10 août 2025, le stade Makis Andohatapenaka a accueilli la 26e édition du Fier Mada, rassemblant éleveurs et agriculteurs. Avec plus de quatre cent cinquante exposants issus des vingt-quatre régions de Madagascar, cette foire agricole demeure l'un des rendez-vous commerciaux majeurs pour les producteurs locaux.

Parmi les exposants, les éleveurs de lapins Géant de Flandre venus d'Itasy ont une nouvelle fois présenté leurs activités. « Le marché du lapin, c'est surtout la foire», explique Jeannot, l'un des éleveurs. « Mais lorsque nous avons de bons lapins, les acheteurs réguliers nous contactent au quotidien».

Le prix des lapins varie entre 60 000 et 400 000 ariary, selon la qualité, avec un poids moyen d'environ 15 kilos de viande par lapin Géant de Flandre. Cette viande est appréciée pour son goût proche de celui du cochon ou du poulet. « Certains consommateurs sont habitués au goût et ne le distinguent pas des autres viandes », précise l'éleveur.

Sur le plan de la reproduction, « un lapin peut avoir de 6 à 13 petits, dont la grande majorité survivent », ajoute-t-il. La mortalité reste faible, ce qui facilite la gestion du cheptel.

Investissement

L'élevage du lapin Géant de Flandre ne requiert pas d'importants investissements. « Il n'y a pas besoin de beaucoup de moyens financiers », affirme Jeannot. « Les lapins se nourrissent d'herbes sauvages trouvées dans les champs, donc il n'est pas nécessaire d'acheter de la provende ».

En milieu urbain, un complément alimentaire, comme des carottes, peut être nécessaire, ce qui complique un peu l'élevage. Toutefois, « c'est facile à élever », souligne-t-il.

Lors de cette édition, l'éleveur a vendu une vingtaine de lapins entre mercredi et vendredi, puis neuf supplémentaires le samedi. En dehors de la foire, il reçoit régulièrement de grosses commandes, parfois de quarante à cinquante lapins, notamment de la part d'associations.

Ainsi, l'élevage du Géant de Flandre s'impose comme une activité simple et abordable, idéale pour les petits producteurs cherchant à générer un revenu avec des coûts réduits, tout en répondant à une demande locale pour une viande appréciée.

