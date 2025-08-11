Madagascar: Cynophilie - Vers une professionnalisation du dressage canin

11 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Madagascar envisage de participer prochainement à un concours international de dressage canin. Les cynophiles locaux s'engagent à aligner le dressage canin malgache sur les standards internationaux. « Jusqu'à présent, les éducateurs canins n'avaient pas d'objectifs clairement définis. En intégrant cette activité dans un cadre professionnel, on dresse les chiens en vue d'une participation aux compétitions internationales », explique Toavina Andriamisaina, premier expert malgache en sport canin professionnel, la semaine dernière.

Ce sera une première pour Madagascar, qui n'a encore jamais pris part à ce type de concours. « La beauté des chiens malgaches est déjà reconnue à l'échelle internationale, mais ce n'est pas encore le cas du dressage. Notre objectif est de produire cinq chiens prototypes en un an, marquant ainsi le début officiel de la formation dans ce domaine », poursuit-il.

Pour préparer cette participation, le travail ne se limite pas au dressage des chiens. « Il est essentiel de former également les propriétaires, car lors des compétitions nationales, c'est le dresseur qui guide le chien, alors qu'au niveau international, cette responsabilité incombe au propriétaire », insiste le formateur.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.