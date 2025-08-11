Madagascar: Cynophilie - Vers une professionnalisation du dressage canin

Madagascar envisage de participer prochainement à un concours international de dressage canin. Les cynophiles locaux s'engagent à aligner le dressage canin malgache sur les standards internationaux. « Jusqu'à présent, les éducateurs canins n'avaient pas d'objectifs clairement définis. En intégrant cette activité dans un cadre professionnel, on dresse les chiens en vue d'une participation aux compétitions internationales », explique Toavina Andriamisaina, premier expert malgache en sport canin professionnel, la semaine dernière.

Ce sera une première pour Madagascar, qui n'a encore jamais pris part à ce type de concours. « La beauté des chiens malgaches est déjà reconnue à l'échelle internationale, mais ce n'est pas encore le cas du dressage. Notre objectif est de produire cinq chiens prototypes en un an, marquant ainsi le début officiel de la formation dans ce domaine », poursuit-il.

Pour préparer cette participation, le travail ne se limite pas au dressage des chiens. « Il est essentiel de former également les propriétaires, car lors des compétitions nationales, c'est le dresseur qui guide le chien, alors qu'au niveau international, cette responsabilité incombe au propriétaire », insiste le formateur.