Congo-Kinshasa: Halte à la cacophonie, à l'infox, Gouvernement Suminwa II - Laissez Félix Tshisekedi foncer !

Comme il l'avait, lui-même, promis, devant ses ouailles de l'Union Sacrée de la Nation, lors d'une importante rencontre tenue, en février, à la Cité de l'Union Africaine, sur les hauteurs du Mont-Ngaliema, à Kinshasa, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, a dévoilé, la semaine qui s'est achevée, la nouvelle composition du Gouvernement dit d'union nationale.

Une équipe plus resserrée que la précédente chargée de poursuivre la bataille de la concrétisation des engagements du Chef de l'Etat, du reste, exprimés, lors de sa prestation de serment, à Kinshasa, devant plus de cent mille congolais, réunis au Stade de Martyrs, mais surtout de s'investir pour relever les défis pressants du pays notamment, l'épineuse question de la crise sécuritaire persistante dans l'Est, la récession économique, etc.

Chapeautée par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, reconduite à son poste, le tout nouvel Exécutif central s'inscrit visiblement dans une dynamique de renouveau politique combinant ouverture, compétences et équilibres. Un aspect significatif c'est que sa configuration respecte, largement, pour ne pas le dire, la masculinité positive avec la présence de 17 femmes.

L'une des avancées opérées par Félix Tshisekedi dans la composition du Gouvernement d'union nationale réside dans l'intégration significative de figures issues de l'Opposition, comme Adolphe Muzito, nommé à la tête du Ministère du Budget, et de la Société civile, représentée, entre autres, par Floribert Anzuluni, le tout nouveau Ministre de l'Intégration régionale. Certains observateurs notent également que, tel que présenté, le Gouvernement Suminwa II se distingue par un recentrage stratégique des postes-clés, opérant un rééquilibrage entre renouvellement et continuité.

C'est dire que Félix Tshisekedi aura décidé, au-delà de tout commentaire ou jugement, d'aller à nouveau au front de son programme de gouvernance avec des Ministres dont il reconnait les compétences, le sens de responsabilité et les véritables capacités de défense des intérêts des populations. C'est visible le cas de Thérèse Kayikwamba Wagner, reconduite au poste de Ministre d'Etat aux Affaires étrangères, ou encore de Patrick Muyaya Katembwe au Ministère de la Communication et médias, sans oublier celui du Professeur Daniel Mukoko Samba, au niveau du Ministère de l'Economie nationale.

Face à la crise de l'Est, Thérèse Kayikwamba, poussée par la responsabilité et les attentes des congolais, a su porter le front diplomatique derrière le Chef de l'Etat, obtenant plusieurs résolutions en faveur de la RDC et, tout récemment, la signature de l'Accord de paix entre Kinshasa et Kigali, sous la médiation américaine. Daniel Mukoko Samba, bien que discret, aligne une gestion rigoureuse aux retombées palpables depuis son avènement au sein du Gouvernement central dirigé par la Première Ministre Suminwa.

On lui doit, entre autres, la maitrise du cadre macro-économique national et la stabilité observée, depuis près d'une année, du taux de change. Un des Ministres fidèles à la vision de Félix Tshisekedi, c'est Patrick Muyaya Katembwe, patron de la Communication et médias. Précurseur du changement de narratif, ce gestionnaire a convaincu et continue à mettre tout le monde d'accord par sa maitrise des enjeux communicationnels autour de la crise de la partie orientale de la RDC et ses réformes initiées pour améliorer le secteur médiatique congolais.

Grâce à ses stratégies, son courage constant et sa disponibilité au service de la Nation, la RDC est parvenue, aujourd'hui plus qu'hier, à faire entendre sa voix pour exiger la fin des massacres de ses populations, des pillages de ses ressources naturelles et de violation de sa souveraineté. Plusieurs autres profils justifient le pourquoi de la charpente engagée par le Chef de l'Etat avec la nouvelle équipe annoncée. En un mot, comme en mille, seuls les actes doivent trancher, cette fois-ci. Encore que le temps presse. Félix Tshisekedi n'a pas droit au recul. Il doit percer. Les congolais attendent les actions à impact visible.