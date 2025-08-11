La République Démocratique du Congo poursuit sa dynamique de diversification de ses partenariats internationaux. Après l'Uruguay et l'Argentine, la délégation gouvernementale congolaise, conduite par le Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita, a mis le cap, le samedi 9 août 2025, sur Brasilia, capitale du Brésil, pour la troisième et probablement dernière étape de sa tournée diplomatique en Amérique latine.

Mais avant de quitter Buenos Aires, le patron de la Défense nationale a eu un important entretien bilatéral avec son homologue argentin, Dr Luis Alfonso Pétri. Selon la cellule de communication du ministère de la Défense nationale, les échanges ont porté sur le raffermissement des relations bilatérales entre Kinshasa et Buenos Aires, dans le cadre d'un partenariat Sud-Sud fondé sur l'équité et le bénéfice mutuel.

Pour Me Guy Kabombo Muadiamvita, cette coopération militaire bilatérale doit s'articuler autour de plusieurs axes : la formation spécialisée des officiers supérieurs, le développement des capacités opérationnelles, l'échange d'expertise en matière de renseignement et d'organisation des forces, ainsi que l'appui au développement de l'industrie nationale de la défense, dans la perspective de l'autonomie stratégique des Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).

Abordant la situation sécuritaire nationale, marquée par la guerre d'agression rwandaise et les exactions commises par les groupes terroristes de l'AFC/M23, le Vice-Premier Ministre a salué la politique gouvernementale axée sur la diplomatie, conduite par la Première Ministre Judith Suminwa Tuluka, en vue d'accélérer la montée en puissance des FARDC. Son cabinet indique qu'une fois les accords conclus, la coopération militaire RDC-Argentine permettra un renforcement conséquent des capacités, dans le strict respect des engagements et principes internationaux.

Cette tournée diplomatique illustre la volonté du gouvernement congolais, sous le leadership du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de promouvoir une diplomatie proactive, axée sur des partenariats stratégiques, équitables et durables, dans l'esprit de la coopération Sud-Sud. Kinshasa entend, à travers ce périple, jeter les bases d'une coopération renforcée avec l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil, dans un cadre de respect mutuel, de solidarité entre peuples du Sud et de convergence des intérêts.