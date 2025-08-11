Congo-Kinshasa: Surchauffe après Suminwa II !

Toutes affaires cessantes, Félix Tshisekedi a convoqué, hier dimanche 10 août, les sociétaires de sa plateforme politique pour une réunion stratégique. Cette rencontre intervient en l'espace de quelques jours après la publication du gouvernement Suminwa II. Mais déjà, samedi 2 août dernier, le président de la République avait réuni les membres de l'Union sacrée.

Il a, à cette occasion, rassuré les uns et les autres de la pertinence du choix porté sur les différentes personnalités, sans pourtant autant méconnaitre aux autres cadres leur loyauté. Pour ce, le secrétaire général de l'UDPS a dû ajourner sa matinée politique pour aujourd'hui lundi. Une journée ouvrable qui passe mal dans l'opinion.

Qu'à cela ne tienne, il ne faut pas perdre de vue qu'après tout remaniement, il n'y a toujours des remous. Certains membres attendaient d'être récompensés par rapport à leur loyauté sur la promesse d'un gouvernement drastiquement réduit.

On se rend compte que certains acteurs restent indéboulonnables. En outre, le format du nouvel exécutif n'a presque pas changé à raison de 53 membres sur les 54 précédemment. Face aux esprits surchauffés de ses poulains, le chef de l'Etat est parvenu visiblement à calmer le jeu afin de maintenir la cohésion au sein de sa plateforme.

Le grand inconnu reste Martin Fayulu qui s'évertue à mettre sur pied son camp de la patrie en prévision du dialogue. Mi- ange mi- démon, le leader de Lamuka, absent di nouveau gouvernement, depuis son rapprochement avec Tshisekedi, il ne compte plus pour ses paires comme opposant. Pour preuve, Il n'est nullement associé aux prochains préparatifs de l'opposition dans le cadre du dialogue de la CENCO et l'ECC.

Les opposants entendent affûter leurs armes pour le prochain dialogue sous la médiation du tandem CENCO-ECC. Fayulu qui est mis de côté à cette étape des préparatifs va, sans nul doute, réunir ses partisans pour préparer, à sa manière, ledit rendez-vous. Une fois encore, l'opposition rattrapée par le démon de l'émiettement.

Aujourd'hui, l'accord de Washington se formalise notamment avec la tenue à Addis-Abeba entre la RDC et le Rwanda sur la mise en place du Mécanisme conjoint de coordination pour neutraliser les FDLR. Il y a nécessité de parer au plus pressé, car la roue de la paix tourne au niveau des belligérants.

Si l'opposition tarde à s'organiser pour s'inscrire dans cette dynamique, elle risque de rater la balle au bond en procédant par l'exclusion de grands leaders à l'instar de Martin Fayulu. Que deviennent dans ce cas les Franck Diongo, Seth Kikuni....