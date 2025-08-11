Congo-Kinshasa: OLPA exige la réouverture d'un média à Gemena

Kinshasa, le 8 août 2025. L'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), ONG de défense et de promotion de la liberté de la presse, exige la réouverture immédiate et inconditionnelle de la radiotélévision Gemena 1 (RTG1), station privée émettant à Gemena, chef-lieu de la province du Sud-Ubangi, au Nord-ouest de la République démocratique du Congo (RDC).

Le média a été réduit au silence, le 6 août 2025, après avoir reçu une lettre de Mme Marie-Thérèse Thontwa, ministre provinciale du Genre, Famille et Enfant, Culture et Arts, Communication et Médias du Sud-Ubangi portant fermeture de RTG1 jusqu'à nouvel ordre.

Une décision consécutive à la diffusion, le 31 juillet 2025, sur les antennes de RTG1 d'une interview en direct au cours de laquelle le présentateur Jonas Mageto et son invité M. Magbaka Ndimbo, ancien ministre provincial du Nord-Ubangi et pasteur de l'église dénommée « Communauté évangélique du Christ de l'Ubangi (CEUM) », intervenant depuis Kinshasa, ont évoqué plusieurs sujets d'actualité sur la province principalement les activités de l'Assemblée provinciale et la suspension d'activités d'une l'église locale dénommée Phoenix Tabernacle depuis le 30 juin 2025.

Mme Marie-Thérèse Thontwa accuse le média d'avoir violé les dispositions du communiqué officiel du ministre provincial de la Justice du 30 juin 2025 interdisant formellement à « toutes les radios locales d'animer ou de permettre à quiconque d'animer une quelconque émission se rapportant aux activités de l'église précitée sous peine de subir la rigueur de la loi ». Elle reproche, en outre, à la radio d'avoir laissé l'invité traiter le Gouverneur de tous les maux et d'avoir violé le Code du numérique du 13 mars 2023, comparant RTG1 à la radio Milles collines du Rwanda.

Eu égard à ce qui précède, OLPA condamne cette mesure excessive qui constitue une entrave à la libre circulation de l'information garantie par la loi congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Par voie de conséquence, OLPA exige la réouverture immédiate et inconditionnelle de la radiotélévision Gemena 1.