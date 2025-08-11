Madagascar: Trafic - Trente-sept tortues interceptées

11 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Andry Manase

Un trafic de tortues rares a été déjoué in extremis à Ejeda, dans la région d'Ampanihy. En mission dans cette localité, des policiers du commissariat du district ont surpris trois individus à bicyclette, transportant un colis suspect. La scène s'est produite dans la soirée de jeudi, aux alentours de 18 heures. À la vue des forces de l'ordre, les suspects ont immédiatement pris la fuite, abandonnant sur place un sac.

À l'intérieur, les policiers ont découvert trente-sept tortues vivantes de l'espèce Astrochelysradiata, endémiques de Madagascar et inscrites parmi les espèces protégées. Toutes étaient en bonne santé. Les fuyards n'ont pas pu être identifiés ni rattrapés.

Les reptiles ont été remis aux autorités locales afin d'être temporairement pris en charge, dans l'attente de l'intervention de l'équipe de la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable de la région Atsimo Andrefana. Cette dernière procèdera à leur remise en liberté dans leur habitat naturel après régularisation des procédures de rigueur.

Cette opération illustre une nouvelle fois la vigilance des forces de l'ordre face au trafic d'espèces protégées, un fléau qui menace la biodiversité du Grand Sud.

