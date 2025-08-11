Ile Maurice: Kenwell Emilien, artiste engagé, tire sa révérence

11 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

La communauté artistique est en deuil. Kenwell Emilien, candidat de Linion Moris aux élections municipales dans le Ward 8, à PortLouis, est décédé samedi à l'hôpital Victoria, Candos. Comédien, photographe et réalisateur, il était une figure reconnue et appréciée.

Artiste engagé, Kenwell Emilien a marqué la scène créative mauricienne. Photographe et vidéographe reconnu, il a immortalisé avec sensibilité de nombreux visages et histoires du pays. Son travail, alliant maîtrise technique et regard humain, reflète son attachement à ses origines. Militant, il s'est aussi impliqué dans la défense des droits et de la reconnaissance du peuple natif africain. Sa disponibilité et son engagement lui ont valu l'estime de ses pairs et du public.

Depuis l'annonce de sa disparition, un élan de solidarité et de témoignages a envahi les réseaux sociaux. Collègues, amis et anonymes saluent un homme généreux, toujours prêt à tendre la main et à soutenir les autres.

Sa dépouille a quitté le domicile de sa tante, à Résidence La Cure, hier. L'enterrement a eu lieu au cimetière de Bois-Marchand.

