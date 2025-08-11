Ile Maurice: Un lundi venteux avec des rafales jusqu'à 60 km/h

Selon le communiqué émis à 4 h 30 ce lundi 11 août par la station météorologique de Maurice, la zone d'instabilité qui influençait le temps local s'éloigne graduellement vers l'Ouest. Par ailleurs, un assez fort anticyclone s'approche par le sud des Mascareignes, renforçant le vent dans la région.

En ce début de matinée, le ciel restera nuageux, avec des pluies intermittentes principalement sur l'Est, le Sud et le plateau central, accompagnées par endroits de poches de brouillard en altitude. Au fil de la journée, de fines pluies sont encore attendues sur les hauteurs, tandis que le temps sera globalement ensoleillé ailleurs.

Les températures maximales devraient osciller entre 19 et 22 °C sur le plateau central et entre 25 et 28 °C sur les côtes. Ce soir et durant la nuit, le ciel sera parfois nuageux sur les versants au vent et le plateau central, avec de faibles ondées occasionnelles, alors que le reste de l'île bénéficiera de conditions mi-couvertes. Les températures minimales varieront entre 16 et 18 °C en altitude et entre 20 et 22 °C sur le littoral.

Le vent soufflera de l'est-sud-est à 20-30 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 60 km/h. La mer sera forte au-delà des récifs, avec des houles du sud-ouest d'environ 2,5 mètres. Les sorties en haute mer sont déconseillées.