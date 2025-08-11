Ile Maurice: Basket-ball - Les Mauriciennes en bronze

Objectif atteint ! Notre sélection féminine de basket-ball a décroché la médaille de bronze des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI). Au gymnase de Victoria, les protégées du duo Jean-Marie Bhugeerathee/Nicolas Alexis ont dominé largement les Seychelloises, 51 points à 27.

«L'objectif quand j'ai pris l'équipe en mains, je l'ait dit, était de monter sur le podium et quand je dis que je vise le podium je fais tout pour atteindre ce but», avait confié Jean-Marie Bhugeerathee avant le départ pour les Seychelles. Le technicien a tenu parole. Cette médaille de bronze donne, en tout cas, de l'espoir pour l'avenir.

«Cette équipe nous a montré que la résilience et l'envie de gagner peuvent dépasser l'expérience et les pronostics. Leur parcours est un exemple inspirant pour nous tous, membres de la fédération : croire, travailler, persévérer», a réagi Stéphanie Soubanse-Hon Pin, présidente de la Fédération mauricienne de Basket-Ball (FMBB).

Il faudra désormais un suivi adéquat pour permettre à cette équipe de poursuivre sa progression tout comme avec la sélection masculine qui n'a malheureusement pas été en mesure de monter sur le podium cette fois.