Afrique: 58e anniversaire de l'Asean - L'organisation régionale veut servir de passerelle entre le continent et l'Asie

L'ambassadeur de Malaisie au Sénégal a célébré, le 8 août, la Journée de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean). À cette occasion, il est revenu sur l'importance de raffermir les liens économiques et culturels entre l'Afrique et l'Asean.

C'est dans une chorégraphie synchronisée que les trois représentants des pays membres de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (Asean), présents à Dakar, s'avancèrent vers le mat pour hisser le drapeau de l'organisation régionale. C'était à l'occasion de la Journée de cette structure célébrée, le 8 août, sous le thème : « Vers un avenir inclusif et durable de l'Asean ». Sous les airs de l' « Asean Way », hymne officiel de l'organisation régionale, le fanion bleu avec un cercle rouge au milieu s'éleva rapidement sur le ciel de la Corniche ouest qui abrite la résidence officielle de l'ambassade de Malaisie au Sénégal.

Sous le regard des ambassadeurs malaisien, Dato Zainal Izran Zahari, thaïlandais, Rutch Soratana et indonésien, Ardian Wicaksono, ainsi que les représentants des pays partenaires (Japon, Chine, Corée, États-Unis, Royaume-Uni), la brise marine se joue du drapeau de l'Asean qui vacille de tous les côtés. Le chaud soleil qui a pris possession des lieux ne décourage guère les nombreux invités venus célébrer ce 58e anniversaire de l'Asean sous présidence malaisienne.

Pendant son allocution, l'ambassadeur de Malaisie au Sénégal est revenu sur l'importance de cette cérémonie. « La célébration de cette journée nous permet de constater le chemin parcouru par notre organisation qui est devenue un creuset de paix et de prospérité en Asie. La Malaisie, en tant que membre fondateur de l'Asean, s'engage à renforcer la coopération économique, la diversité culturelle, l'intégration économique et régionale dans un paysage géopolitique très conflictuel », a-t-il déclaré.

Bâtir des ponts de collaboration

Dato Zainal Izran Zahari d'indiquer ensuite les passerelles de coopération qui peuvent s'établir entre l'Asean et l'Afrique, notamment le Sénégal : « L'Asean est peuplée de 600 millions d'habitants avec un Pib de 4.000 milliards de dollars ; ce qui en fait la cinquième zone économique mondiale. La position stratégique du Sénégal en tant que porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, combinée au poids économique de l'Asean, crée un terrain fertile pour la coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, de l'économie numérique et de l'éducation ». Toujours selon le diplomate, l'Asean est bien plus qu'un simple bloc régional, c'est la pierre angulaire de leur politique étrangère et de leur vision pour la paix, la prospérité et le progrès partagé.

Embouchant la même trompette, l'ambassadeur d'Indonésie au Sénégal est revenu sur la nécessité de renforcer ces liens entre l'Afrique et l'Asean qui partagent de nombreuses similitudes. « Les dirigeants de l'organisation ont adopté, en mai 2025, à Kuala Lumpur, Asean 2045 qui vise à réaliser une communauté résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les personnes. Les deux régions disposent d'une population jeune, de ressources naturelles abondantes et d'un nouvel esprit de progrès social. L'adoption de l'Asean 2045, de la « Vision Sénégal 2050 » et de l'Agenda 2063 de l'Union africaine sont une bonne voie pour aligner la coopération entre les deux régions, l'Asie et l'Afrique, en particulier les régions d'Asie du Sud-Est et d'Afrique de l'Ouest », a conclu Ardian Wicaksono. Pour rappel, l'Asean a été créée le 8 août 1967 en Thaïlande avec la signature de la Déclaration de Bangkok par les cinq membres fondateurs : Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour et Thaïlande. L'accélération de la croissance économique, le progrès social et le développement culturel dans la région et la promotion de la paix sont ses principaux objectifs.