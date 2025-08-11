Sénégal: Modou Lô - Sa Thiès, vers un choc historique

Le suspense touche à sa fin. Modou Lô a donné son feu vert pour un affrontement très attendu avec Sa Thiès, petit frère de son grand rival Balla Gaye 2. La structure Albourakh Events n'entend pas laisser échapper cette affiche de prestige.

De sources concordantes, les discussions sont déjà très avancées. Baye Ndiaye, patron du label Albourakh Events, aurait trouvé un accord avec le camp de Sa Thiès sur le cachet, l'adversaire et la date d'un combat contre Modou Lô. Seul point restant : finaliser les exigences financières du « Roi des arènes », prêt à en découdre avec le « Volcan » de Guédiawaye à la date proposée.

Depuis la victoire de Sa Thiès sur Zarco (22 juin 2025), nombreux sont ceux qui estiment que Modou Lô contre le fils cadet de Double Less était l'affiche idéale. Ce dernier figurait d'ailleurs sur la « short list » du champion des Parcelles Assainies depuis sa conquête de la couronne contre Eumeu Sène de Tay Shinger, le 28 juillet 2019. Modou Lô avait confié vouloir affronter trois jeunes loups avant une retraite anticipée : Ama Baldé, Boy Niang 2 et Sa Thiès. Mission accomplie pour les deux premiers, vaincus respectivement le 5 novembre 2023 et le 1er janvier 2024. Il restait Sa Thiès, qui sortait alors d'une défaite contre Eumeu Sène (5 mai 2024). « Le Roi des arènes » attendait que ce dernier se relance ; ce qu'il a réussi en dominant le « Bad boy » de Grand Yoff Mbollo en juin dernier. L'arène garde en mémoire la polémique lorsque Modou Lô avait accepté, à la surprise générale, d'affronter Siteu après sa défaite contre Lac 2 (juillet 2019). Cette fois, l'annonce d'un combat contre Sa Thiès mettrait tout le monde d'accord et enflammerait la saison prochaine.

Si tout se confirme, le 1er janvier 2026 pourrait offrir aux amateurs un choc de feu entre Parcelles Assainies et Guédiawaye, digne des plus grandes pages de la lutte sénégalaise.