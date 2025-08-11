Ile Maurice: Boxe - Trois médailles d'or pour les Mauriciens !

Pas d'erreur pour les boxeurs mauriciens. Nos trois représentants en finale des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI), ont décroché la médaille d'or aux Seychelles. Si Emmanuel Chéri (67 kg) n'a pas eu besoin de monter sur le ring vu que son adversaire comorien Bacar Omar, a déclaré forfait sur avis médical, Denzel Siballam a battu un autre Comorien, Ziad Mbae Mohamed, en finale des 60 kg.

Lors du dernier combat au programme, Eric Louis a parachevé le succès quadricolore en remportant la finale des 86 kg contre le Réunionnais Mathieu Mussard.

Eric Louis a mis en pratique les consignes de son entraîneur, Richard Sunee (à dr.) pour s'imposer en finale des 86 kg.

L'entraîneur national, Richard Sunee, n'a pas caché sa satisfaction. «Je suis fier du travail accompli. Nos boxeurs étaient bien préparés et par la grâce de Dieu, ils ont remporté la médaille d'or. Les entraîneurs des autres îles participantes m'ont adressé leurs félicitations. Certes, nous aurions préféré revenir avec six médailles d'or mais ceux qui n'ont pas accédé en finale n'ont pas démérité. Je note que les Comores sont en progrès et qu'il va falloir compter avec eux lors des prochains Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) qui auront lieu chez eux en 2027. Mayotte progresse également. Nous devrons continuer le travail. Merci à la Fédération mauricienne de Boxe (FMB), au ministère de la Jeunesse et des Sports et tous ceux qui ont contribué à cette belle performance. Merci aussi aux Mauriciens qui nous ont porté dans leurs prières», nous a-t-il confié des Seychelles.