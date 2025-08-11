Ile Maurice: Volley-ball (finales) - Les garçons en OR, les filles en bronze !

Les deux sélections mauriciennes de volley-ball ont conclu le tournoi de volley-ball des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) d'une très belle manière. Les garçons ont remporté la médaille d'or alors que les filles ont décroché le bronze.

Comme nous l'avions prévu, la finale masculine face aux Seychelles a été très différente du match remporté par les Mauriciens lors des préliminaires en trois sets. Vendredi, le public seychellois a répondu présent pour encourager ses joueurs au Palais des Sports de Roche Caïman.

Dans cette arène chauffée à blanc, les gars du duo Zoran Kovacic/Christian Sandian ont mieux débuté que leurs adversaires, remportant le premier set sur le score de 25-19. Mais portés par leur public, les Seychellois sont revenus en force pour remporter les deux manches suivantes, 25-20 et 25-23.

Cependant, les Mauriciens n'ont pas abdiqué. Ils sont parvenus à égaliser à deux sets partout (25-20) pour arracher le tie-break. Dans une ambiance irrespirable, Kellan Lal et ses camarades vont faire preuve de caractère pour forcer la décision, 15-13, brisant ainsi le rêve de leurs hôtes. Un groupe de qualité s'est formé sous la houlette de Zoran Kovacic et Christian Sandian et l'on espère que la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) va continuer à lui donner les moyens de progresser.

La médaille de bronze est allée aux Comores qui ont logiquement battu Mayotte en trois sets, 25-12, 25-9 et 25-12.

Les Mauriciennes se sont bien battues pour décrocher cette médaille de bronze.

En féminin, les Mauriciennes ont aussi fait montre de ténacité pour arracher la médaille de bronze face aux Seychelloises. Après avoir aisément remporté le set initial, 25-15, nos compatriotes ont subi le retour fulgurant de leurs adversaires qui se sont offert les deux sets subséquents, 25-22 et 25-17.

Daena Berthelot et ses camarades ont ensuite puisé dans leurs réserves pour revenir dans la partie. Elles remportent la quatrième manche 25-23 avant de prendre l'ascendant dans le cinquième et dernier set : 15-8.

Une médaille de bronze synonyme d'espoir pour le volley féminin mauricien.

La finale a vu la victoire sans discussion de la sélection de La Réunion en trois sets face à Madagascar, 25-19, 25-19 et 25-22.