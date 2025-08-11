Sénégal: Mise en synergie des initiatives en faveur des femmes entrepreneures - L'Adepme déploie Wee4Lingeer

Dans le cadre de ses initiatives en faveur de l'autonomisation économique des femmes, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a organisé le vendredi, 8 août 2025, la première réunion du Comité de pilotage (Copil) du programme "Wee4 Lingeer". Ce programme vise à structurer un cadre national d'accompagnement des Petites et moyennes entreprises féminines (Pmef) au Sénégal.

La rencontre visait la facilitation de l'élaboration participative d'un document de référence structurant le concept Wee4 Lingeer, en définissant ses fondements, ses objectifs stratégiques, ses axes d'intervention et son dispositif de mise en œuvre.

Elle a réuni une quarantaine de participants issus des institutions publiques, d'agences de coopération, de partenaires techniques et financiers, des réseaux de femmes entrepreneures et des experts sectoriels.

La directrice générale de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises a souligné qu'ils ont pensé à travailler dans ce programme en vue de créer un cadre national qui met en synergie l'ensemble des initiatives œuvrant pour l'autonomisation économique des femmes.

Marie-Rose Faye a rappelé qu'« il faut une synergie d'actions en mettant en contribution l'ensemble des initiatives des structures publiques comme privées qui interviennent dans l'accompagnement des femmes entrepreneures ».

Dans le cadre de ce programme, la directrice générale de l'Adepme a parlé de leur ambition de mettre en place un « incubateur national » pour accompagner, de manière « spécifique », les femmes entrepreneures dans leurs activités.

Elle a également mis en exergue la nécessité de rendre plus visibles et accessibles les opportunités offertes par l'écosystème entrepreneurial sénégalais en allant au-delà de Dakar qui concentre plus de 60% des femmes entrepreneures, selon une étude présentée lors de la rencontre.

«Wee4Lingeer ne vise pas à se substituer à tout ce qui existe déjà comme initiatives en faveur des femmes mais compte rassembler l'ensemble de ces initiatives, des partenaires, des structures pour mettre les actions en synergie pour qu'il y ait un parcours intégré dans l'accompagnement des femmes entrepreneures », a dit Marie-Rose Faye.

L'objectif visé est d'accompagner au moins 10 milles à 100 mille femmes dans le cadre de cet incubateur national qui va apporter, Mme Faye, toutes les informations sur les différentes initiatives portées par les partenaires, les structures d'accompagnement et d'encadrement des entrepreneures femmes.

L'étude présentée a également souligné des disparités entre les femmes entrepreneures qui sont à Dakar et celles dans les autres régions par rapport à l'accès aux informations utiles, à l'encadrement, au renforcement des capacités et aux financements.

C'est pourquoi, la directrice de l'Adepme a déclaré que pour palier à cela, il est nécessaire de procéder à une décentralisation en s'appuyant sur les huit (08) pôles territoires, les 46 départements, les chambres consulaires et les collectivités territoriales pour mieux accompagner les femmes entrepreneures.

Le ministère en charge de la famille et des solidarités « porte l'ancrage institutionnel du programme Wee4Lingeer ». Dr Nancy Ndour qui a présidé la rencontre au nom de la ministre en charge de la famille et des solidarités, Maïmouna Dièye, a fait savoir leur objectif, avec Wee4Lingeer, est de mettre les femmes au cœur de la transformation économique du pays. La Directrice de l'autonomisation économique de la femme (Daef) au ministère de la famille a relevé l'importance de la mutualisation des actions en faveur des femmes pour qu'il y ait plus d'impacts.

Elle a rappelé l'importance particulière qu'accordent les autorités étatiques à l'autonomisation économique des femmes. Etayant ses propose, elle a évoqué «l'élaboration en cours d'une loi d'orientation sur l'autonomisation économique de la femme, demandée par le président Bassirou Diomaye Faye au mois de mai 2024».