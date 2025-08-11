Sénégal: Renforcement du partenariat entre le pays et la Turquie - Baïdy Agne, président du Cnp appelle à agir sur deux niveaux

Lors de la visite de travail en Turquie, du Premier ministre, Ousmane Sonko, un forum d'affaires entre les deux pays s'est tenu le 9 août 2025 à Istanbul. Prenant part à la rencontre, le président du Conseil national du patronat (Cnp), Baïdy Agne a appelé à un renforcement de la coopération entre le Sénégal et la Turquie. Selon M. Agne, pour cela, il faut agir sur deux niveaux.

Selon le président du Cnp, aujourd'hui, si la coopération entre nos deux pays se porte bien, cela devrait nous inciter à redoubler d'efforts afin de l'amener à un niveau de productivité et de performance maximal à travers un partenariat concret et innovant, un partenariat transformateur pour nos économies et d'utilité réciproque avérée.

« En effet, pour ce partenariat d'affaires avec la République de Turquie que nous voulons encore plus dynamique, nous pensons qu'il faut agir à deux niveaux : renforcer l'accès aux universités et grandes écoles turques aux étudiants sénégalais, ainsi qu'aux formations qualifiantes et de mise à niveau dans les entreprises turques », a déclaré Baïdy Agne.

L'autre niveau, a-t-il dit, c'est de promouvoir davantage les mécanismes et autres instruments d'accompagnement technique et financier à la création et au développement de coentreprises sénégalo-turques. «Ceci doit être fait pour favoriser les exportations des biens et services entre nos deux pays dont l'objectif réaffirmé avant-hier est de porter lesdits échanges à 1 milliard de dollars contre environ 450 millions actuellement », recommande M. Agne. Il demande également de faciliter le co-investissement, la co-traitance, ainsi que le transfert de technologies et de compétences. Il n'a pas manqué de louer l'attractivité de notre pays. Il s'agit selon lui, des performances macro-économiques ; la transparence et bonne gouvernance ; la sécurisation juridique et judiciaire de l'investissement ; l'attractivité en termes d'investissements privés, etc.

Le président du Cnp de souligner que le partenariat que les entreprises sénégalaises souhaitent construire avec les entreprises turques, est celui du Gagnant-Gagnant.