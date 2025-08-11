Air Sénégal informe ses passagers du retour à la normale des vols au départ et à destination de Paris depuis le vendredi 8 août, à la suite de perturbations opérationnelles survenues ces derniers jours, sur plusieurs destinations (Paris, Bamako, Ouagadougou, Abidjan).

Selon un communiqué de presse, la compagnie a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation et assurer une reprise fluide des opérations.

« De plus, une reprise progressive des opérations sur la ligne Dakar-Bamako-Dakar est prévue à partir de ce samedi 9 août selon le programme des vols ci-dessous : Bamako-Dakar : départ à 16 h 45 - arrivée à Dakar à 18h30 (Gmt) Dakar-Bamako : Départ à 19h20 arrivée à Bamako à 21h05 (Gmt).

Par ailleurs, le retour à la normale sur les lignes Bamako-Ouagadougou et Bamako-Abidjan est prévu à partir de ce dimanche 10 août », soutient la compagnie. Air Sénégal tient à présenter ses excuses aux passagers impactés par ces désagréments et les remercie pour leur compréhension et leur fidélité. Les passagers sont invités à contacter le service client au + 221 301 15 15 15 ou sur Messenger (flyairsenegal) pour toute information complémentaire.