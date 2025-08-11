Sénégal: Air Sénégal international - La compagnie annonce une reprise progressive des opérations sur plusieurs destinations

11 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

Air Sénégal informe ses passagers du retour à la normale des vols au départ et à destination de Paris depuis le vendredi 8 août, à la suite de perturbations opérationnelles survenues ces derniers jours, sur plusieurs destinations (Paris, Bamako, Ouagadougou, Abidjan).

Selon un communiqué de presse, la compagnie a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation et assurer une reprise fluide des opérations.

« De plus, une reprise progressive des opérations sur la ligne Dakar-Bamako-Dakar est prévue à partir de ce samedi 9 août selon le programme des vols ci-dessous : Bamako-Dakar : départ à 16 h 45 - arrivée à Dakar à 18h30 (Gmt) Dakar-Bamako : Départ à 19h20 arrivée à Bamako à 21h05 (Gmt).

Par ailleurs, le retour à la normale sur les lignes Bamako-Ouagadougou et Bamako-Abidjan est prévu à partir de ce dimanche 10 août », soutient la compagnie. Air Sénégal tient à présenter ses excuses aux passagers impactés par ces désagréments et les remercie pour leur compréhension et leur fidélité. Les passagers sont invités à contacter le service client au + 221 301 15 15 15 ou sur Messenger (flyairsenegal) pour toute information complémentaire.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.