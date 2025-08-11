Sénégal: Plan de redressement économique et social - Le Premier ministre annonce une présentation au secteur privé national

Une présentation du Plan de redressement économique et social (Pres) au secteur privé national sera faite prochainement. L'annonce est du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Selon l'Aps qui donne l'information, le chef du gouvernement présidait, le 9 août 2025 à Istanbul, la cérémonie d'ouverture d'un Forum d'affaires entre le Sénégal et la Turquie.

« Je dois annoncer que dès mon retour et dans les prochains jours, nous organiserons une séance de partage sur le Plan de redressement. Parce que nous voulons qu'ensemble, nous relevions les défis endogènes avant d'attendre ou d'accueillir des investisseurs étrangers qui viendront simplement en appoint », a déclaré le chef du gouvernement.

Il affirme compter sur le secteur privé dans la mise en œuvre de ce plan. Il a rappelé l'engagement de l'État de dialoguer régulièrement avec le secteur privé dans le cadre de concertations structurées, permanentes en vue d'une amélioration constante du climat des affaires.

Ce dialogue permanent, a dit M. Sonko, commence d'abord avec le secteur privé national auquel nous accordons une importance particulière. Le Premier ministre a promis au secteur privé un accompagnement de l'Etat dans la mise en oeuvre de partenariats gagnant-gagnant. Lors de la rencontre, il a invité le secteur privé turc en particulier et les investisseurs étrangers de manière générale, à renforcer leur implication dans les grands projets stratégiques du Sénégal, notamment les pipelines gaziers, les nouvelles infrastructures logistiques ou encore l'industrie militaire, dans une dynamique de coconstruction.

« À ce titre, nous appelons à une participation massive des entreprises turques au Forum +Invest in Sénégal qui se tiendra les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar », a lancé Ousmane Sonko.