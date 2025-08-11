Madagascar: Recherche au service du développement - Grand succès de la 7e édition du SREE à Antananarivo

11 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Antsa R.

La 7e édition du Salon de la Recherche au service de l'Économie et de l'Emploi (SREE) s'est déroulée sur l'esplanade d'Ambohitsaina de l'Université d'Antananarivo, les 7 et 8 août derniers. Cet événement annuel vise à renforcer les liens entre recherche scientifique, développement économique et création d'emplois à Madagascar.

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Pr Hery Lisy Tiana Ranarijaona, représentant la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, aux côtés du Pr Rivoarison Randrianasolo, président de l'université. Durant les deux jours, chercheurs, étudiants, entrepreneurs et acteurs institutionnels ont échangé autour de projets innovants et d'initiatives concrètes pour l'économie malgache. Stands, démonstrations, prototypes et conférences ont rythmé le salon.

La clôture a récompensé les meilleurs travaux à travers des concours de posters, hackathon et prototypes, ainsi que le prix de la Meilleure Startup, décerné dans le cadre du Programme PAI UA|ARES. Des attestations ont également été remises aux jeunes enseignants-chercheurs soutenus par ce programme. Bref, le SREE 2025 s'impose une fois de plus comme un levier essentiel pour valoriser la recherche appliquée et stimuler l'innovation locale au service du développement.

