Madagascar: Concours Tafan-gilita - 10 guitaristes en route pour les phases finales

10 guitaristes restent en lice après le dernier prime du concours de guitare Tafan-gilita. Ce quatrième prime qui a eu lieu au théâtre de verdure Analamahitsy le samedi 9 août dernier, a vu 16 candidats se produire en duo. Le jury reconnaît le talent de tous les candidats mais puisque le déroulé du concours l'exige, il a fallu éliminer 6 candidats.

Teddy, Jovin, Tojo et Mbola Talenta, les quatre membres du jury, n'ont pas eu à choisir les candidats qui poursuivront l'aventure. C'est le logiciel mis en place pour calculer les notes attribuées par chaque jury qui s'en est chargé, dépouillant le jury de la lourde tâche de départager les candidats, surtout à ce stade où ils sont tous excellents.

Ce prime a en tout cas été très animé. Ifanihy, Fara Gloum et Ny Antra, les invités spéciaux, ont ébloui le public à travers leur prestation. Mais les 4 membres du jury et les animateurs, Steph Rambi et Vanintsoa, n'ont pas non plus manqué de démontrer leur talent durant ce moment très musical.

Les phases finales du concours se déroulent durant le festival Tafan-gilita, les 13 et 14 septembre. Les 16 candidats auront l'opportunité de jouer avec des artistes confirmés de la guitare acoustique même si seuls les 10 retenus joueront leur place pour être lauréat.

Hery Randriamampianina, le directeur général de Mi'Ritsoka Production, à qui l'on doit cette initiative, se réjouit déjà de l'évolution de Tafan-gilita, le premier objectif du festival étant de mettre en exergue des talents malgaches de la guitare. Et le pays ne manque pas de jeunes talents très prometteurs, d'après ce que les organisateurs ont vu à travers ce concours qui n'en est qu'à son début.

«Il faut laisser s'exprimer la guitare qui est souvent laissée en arrière-plan», souligne un organisateur. Le Festival tournera donc entièrement autour de cet instrument de musique. « Vous n'y trouverez ni piano ni de batterie », plaisante-t-il. Des ateliers de partage, des concerts, des hommages à l'endroit des précurseurs de la guitare sont déjà annoncés au programme du festival qui promet beaucoup de surprises également.