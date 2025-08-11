Madagascar: Jeu d'Échecs - Les clubs désormais affiliés à la Ligue Analamanga

La Ligue Analamanga des Échecs (LADE) a tenu une Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) samedi dernier à Analakely, consacrée à la révision de ses statuts. À l'issue de cette réunion, il a été acté que les clubs et associations sportives opérant dans la région sont désormais affiliés à la Ligue, et non plus directement à la Fédération Malgache de Jeu d'Échecs (FMJE).

En effet, cinq articles du statut, notamment les articles 2, 3, 4, 7 et 13, relatifs à l'affiliation des clubs et associations ont été amendés. Douze clubs étaient présents et ont validé cette modification par voie d'élection.

« Conformément à la directive du Ministère de la Jeunesse et des Sports en date du 18 juillet dernier, nous avons procédé à cette AGE. La hiérarchie est respectée lorsque les clubs sont affiliés à la Ligue », a déclaré Jean Mickael Randrianarisolo, président de la Ligue Analamanga. La réunion a été supervisée et validée par Njato Lalaina Andriamampionona, représentant du ministère.

Concernant le comité ad' hoc mis en place par la FMJE, le président de la Ligue a dénoncé une usurpation de fonction, rejetée par le ministère. « L'affaire sera portée devant le parquet, car certains membres de ce comité se présentant comme président ou trésorier ont réclamé des droits sur les joueurs lors d'un tournoi, alors que la Ligue Analamanga est bel et bien constituée. Une plainte a été déposée et le tribunal tranchera prochainement », a-t-il précisé.

Élection décalée

Cette situation pourrait empirer les tensions avec la FMJE, qui envisagerait de sanctionner les clubs ayant participé à l'AGE. Toutefois, le président de la Ligue a assuré que celle-ci défendra ses membres contre toute sanction jugée « nulle et non avenue », la Ligue étant légalement constituée. Il a également révélé que certains clubs souhaitant assister à l'AGE ont été dissuadés par des menaces reçues par courriel, expliquant ainsi leur absence.

L'année 2025 est une année électorale pour la Ligue Analamanga. Lors de l'AGO de février, il avait été décidé de concentrer les efforts sur l'organisation de cette élection plutôt que sur d'autres activités. Initialement prévue pour le 23 août prochain, l'élection du nouveau président a été reportée à une date ultérieure en raison des circonstances actuelles. Le championnat régional d'échecs reste en attente du nouveau président pour pouvoir se tenir.