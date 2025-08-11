Madagascar: Energie combustible - Explosion de commandes de l'invention de Thomas Fana

L'accès à l'énergie combustible destinée surtout à la cuisson reste un grand défi pour les ménages aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, et ce, en raison de l'intensification du délestage et de la hausse incessante du prix de charbon de bois.

Thomas Fana a réalisé une invention en vue d'apporter une solution alternative à ce problème qui persiste dans la vie quotidienne de la population malgache. « Il s'agit d'un réchaud très écologique car il fonctionne via la récupération des déchets tels que les balles de riz et les miettes de charbon tout en produisant du gaz vert. Contrairement au simple foyer à charbon de bois, il n'y a pas de risque de propagation de feu avec du gaz carbonique nocif à l'environnement et à la santé, le gaz est brûlé grâce à l'effet vortex des flammes. En plus, les marmites ne se salissent pas du tout contrairement à l'utilisation de charbon de bois ou de bois de chauffe », a expliqué Sitraka Razafindrajaona, représentant de Thomas Fana. Il ajoute qu'il y a une explosion de commandes de l'invention de Thomas Fana depuis sa présentation au grand public.

« Rien qu'à notre participation à la 26e édition de la Foire Internationale de l'Économie rurale de Madagascar, nos produits ont été liquidés dès le premier jour. Même les stocks ont été épuisés. Les nouvelles commandes ne seront honorées qu'en novembre compte tenu de la liste de demandes d'achat déjà reçue », a-t-il enchaîné.

Écologique et économique

Il est à noter que la première invention de cette start-up était un chauffe-eau à bois. « Nous avons jusqu'ici créé cinq modèles d'appareils ménagers écologiques et très économiques. A titre d'illustration, nous sommes une famille de cinq personnes. On ne dépense que 10 000 Ar par mois pour acquérir 4 sacs de balles de riz ou 7 000 Ar par mois si l'on utilise des miettes de charbon pour cuire nos repas », a raconté Sitraka Razafindrajaona.

En revanche, le prix d'un sac de charbon de bois n'a cessé de grimper et s'élève aujourd'hui à 40 000 Ar au départ de Moramanga, l'un des principaux sites de production. Ce n'est plus accessible à toutes les bourses. Les ménages ne peuvent désormais acheter que l'équivalent de 500 à 1 000 Ar de charbon de bois à chaque cuisson.

Thomas Fana a également exposé au grand public un autre modèle de réchaud qu'il qualifie de « 2 en 1 ». « Ce réchaud permet à la fois de cuire un repas tout en chauffant de l'eau dans un récipient d'une capacité de 17 litres intégré dans l'appareil alors qu'on utilise la même quantité de déchets végétaux secs composés de miettes de charbon ou de balles de riz. On peut également régler le feu. Mais ce n'est pas tout ! Ce rechaud est facile à éteindre et à allumer avec un briquet », explique-t-il.

Grande affluence des visiteurs

Cette invention de Thomas Fana a toujours étonné le grand public. En effet, une grande affluence de visiteurs est observée au niveau de son stand, et ce, à chaque fois que ce promoteur effectue une présentation dans le cadre d'un événement.

« Même des clients ayant utilisé le réchaud qui sont situés à Betroka, ont témoigné que cet appareil innovant est bel et bien adapté à leurs besoins étant donné que les balles de riz sont disponibles en abondance dans leur localité. En plus, ce déchet végétal sec n'y est pas du tout à vendre. Notre invention contribue ainsi à la préservation de l'environnement car rien ne se perd, tout se transforme. Nous ne ménageons pas non plus nos efforts pour rendre cette technologie plus performante au profit des utilisateurs. Nous exploitons d'ailleurs des matières premières qui existent localement. Notre objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population malgache », a-t-il ajouté.