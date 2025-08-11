Madagascar: Art culinaire - Le kebab turc débarque dans le pays

Une première à Madagascar. Après trois ans d'attente et des papilles impatientes, la communauté turque pourra désormais retrouver le goût authentique du kebab. Hier, le restaurant kebaBe d'Ankorondrano a été inauguré. Un lieu spécialisé dans la cuisine turque, dont le plat signature reste le fameux kebab dans toute sa saveur.

Selon l'ambassadeur de la République de Turquie, SEM Ishak Ebrar Cubukçu, présent lors de l'inauguration : « Ceci est une étape importante et une première pour les Malgaches de découvrir la cuisine turque, et pour les Turcs de retrouver le goût du pays. Le kebab occupe une place centrale dans la gastronomie turque, et il s'agit aussi de permettre aux locaux de découvrir cette spécialité dans toute son authenticité. Toutefois, la particularité ici reste l'utilisation de produits malgaches : viande de zébu, épices locales... le tout sublimé selon le savoir-faire turc. » Il a ajouté : « Au-delà de sa fonction première, la cuisine est un lieu d'échanges culturels et d'innovation. Lorsque les cultures s'entremêlent, il en résulte toujours quelque chose de nouveau et de positif dans les plats que l'on découvre. »

Pour sa part, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat a salué l'initiative. La ministre Viviane Dewa a tenu à souligner : « Ceci marque la confiance des investisseurs envers Madagascar. Ce projet génère des emplois, contribue à l'économie nationale et offre à la communauté turque un espace convivial qui leur est dédié. »