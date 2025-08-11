Ile Maurice: 40 MWac d'énergie solaire avec stockage pour renforcer le réseau électrique

Les projets Stor'Sun I et II, actuellement en phase de construction, représentent une avancée majeure dans le développement des énergies renouvelables à Maurice. Ces deux centrales hybrides, qui combinent production d'énergie solaire et systèmes de stockage par batteries, devraient injecter environ 40 mégawatts en courant alternatif (MWac) dans le réseau électrique national, géré par le Central Electricity Board.

Grâce à cette configuration, ces installations garantiront une production d'électricité d'au moins 12 heures par jour. Ce fonctionnement étendu permettra de limiter l'intermittence inhérente aux sources renouvelables, souvent liées aux variations météorologiques, et contribuera ainsi à renforcer la fiabilité et la stabilité du réseau électrique mauricien.

D'un coût total estimé à Rs 4,5 milliards, ces projets sont développés par Qair et bénéficient d'un financement de la SBM Bank (Mauritius) Ltd. Ils s'inscrivent dans la Renewable Energy (RE) Roadmap 2030, qui vise à réduire la dépendance aux combustibles fossiles au profit d'un mix énergétique diversifié incluant le solaire, l'éolien et la biomasse. Ce projet ambitionne d'ouvrir la voie à de nouvelles synergies, alors que les investissements privés à long terme seront cruciaux pour atteindre les objectifs énergétiques du pays.

Olivier Gaering, directeur régional océan Indien de Qair, rappelle que le partenariat avec la SBM Bank remonte à 2017, lors du financement de la centrale solaire Helios Beauchamp, et souligne la bonne compréhension par la banque des enjeux liés aux projets innovants de grande envergure.

De son côté, Rita Gujadhur, Officer-in-Charge de la SBM Bank (Mauritius) Ltd, précise que le soutien financier à Stor'Sun I et II s'inscrit dans une démarche visant à renforcer la stabilité du réseau national tout en favorisant l'intégration des énergies renouvelables.