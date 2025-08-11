Ile Maurice: Le ministre Ramtohul invite à une transformation numérique rapide de Rodrigues

«Rodrigues fait partie intégrante de notre avenir numérique. Nous sommes déterminés à faire en sorte que les habitants de Rodrigues soient pleinement inclus dans notre processus national de transformation numérique.»

C'est ce qu'a déclaré Avinash Ramtohul, ministre des Technologies de l'information, de la Communication et de l'Innovation, alors qu'il poursuivait sa série de rencontres de haut niveau. Sa tournée a démarré le mercredi 6 août avec la présentation du «Digital Transformation Blueprint 2025-2029 - A Bridge to the Future» aux commissaires et hauts fonctionnaires de l'Assemblée régionale de Rodrigues.

Le lendemain, le ministre Ramtohul a tenu une réunion de travail fructueuse avec le personnel de la poste de Rodrigues, afin d'évaluer l'état actuel des services numériques fournis par le réseau postal. Les discussions ont également porté sur l'identification des besoins en matière d'infrastructures et les améliorations potentielles à apporter pour soutenir les initiatives numériques menées par le gouvernement.

La visite comprenait une session de formation pratique avec les responsables de la Poste concernant la procédure d'intégration de MAUPASS dans le cadre du service en ligne pour la Motor Vehicle Licence.

Le ministre a souligné le rôle crucial de la Poste dans l'accès aux services publics numériques, garantissant que tous les citoyens, quelle que soit leur situation géographique, puissent profiter des plateformes d'administration en ligne. Il a également participé à un forum d'affaires consacré à la connectivité à l'internet à Rodrigues, qui a réuni des opérateurs et des acteurs importants. Les discussions étaient axées sur les solutions concrètes visant à améliorer l'accès à l'internet sur toute l'île.