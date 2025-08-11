Au moins 190 villages de la région de Sédhiou vont être électrifiés d'ici à 2029, annonce faite en fin de semaine dernière à Sédhiou à l'occasion d'un comité régional de développement consacré à la question de l'électrification rurale. Si l'on en croit Ngor Sène, le coordonnateur du Programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (PADERAU) chargé de l'exécution de concert avec la SENELEC, il s'agit d'un projet de l'Etat du Sénégal à hauteur de 13 milliards de FCFA grâce à son partenariat avec l'Union européenne et l'Alliance française de développement. Les maires des communes bénéficiaires s'en félicitent mais expriment leurs craintes sur le coût des factures pour les édifices publics.

Cette rencontre était très attendue et a épluché les contours de la mise en œuvre effective et efficiente de ce programme d'appui au développement des énergies renouvelables pour l'accès universel (PADERAU). Son coordonnateur s'est félicité de la qualité des échanges dans le sillage de l'amélioration des prestations : « cette rencontre porte sur le comité de développement du projet. Depuis son démarrage, nous avons sillonné les différents villages bénéficiaires au nombre de 190 dans la région de Sédhiou. La rencontre de ce jour a permis de partager les informations avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les autorités administratives et les maires. Ce qui nous permet de disposer de retours d'appréciations et de parfaire notre démarche » a déclaré Ngor Sène.

Il ajoute que c'est « un projet de l'État du Sénégal accompagné par des partenaires européens comme l'Agence française de développement et l'Union européenne pour un coût total de 58 milliards de CFA dont 13 milliards pour la région de Sédhiou. Ce qui permettra, à terme, d'apporter de l'électricité à 67.000 personnes environ. 607.000 ménages et 200.000 Sénégalais bénéficieront de l'électricité à moindre coût dans les quatre régions que sont Sédhiou, Tambacounda, Ziguinchor et Matam ».

Au sujet de la mise en œuvre de ce projet, Ngor Sène a indiqué qu'il requiert le déploiement d'une équipe expérimentée de la SENELEC et des cabinets qui vont nous accompagner dans les différents domaines comme la communication, l'impact environnemental et social ».

La satisfaction réservée des maires des communes bénéficiaires

Au nom des collectivités territoriales bénéficiaires de la région de Sédhiou, le maire de Sansamba s'est félicité de cette initiative : « nous avons pris connaissance du niveau de progression de ce projet. Nous saluons cette initiative de l'Etat du Sénégal qui permet d'accéder à la forte demande des populations à l'accès aux services sociaux de base comme l'électrification rurale », a relevé Ousmane Badji.

Et de poursuivre sur un certain nombre d'inquiétudes : « nous avons constaté qu'il y a des villages qui sont laissés en rade, des cas de doublon des localités bénéficiaires. L'autre difficulté est liée à la chaîne de distribution et de commercialisation de l'énergie. Certaines collectivités ont de sérieuses difficultés à payer leur facture d'électricité. Cette note est plus corsée par l'éclairage des édifices publics et l'éclairage public aussi. Nous invitons les autorités à envisager des pistes de solutions dans ce sens », a notamment indiqué Ousmane Badji, le porte-parole du collectif des maires de la région de Sédhiou.

Le coordonnateur dudit programme, Ngor Sène déclare avoir recueilli les suggestions et recommandations des participants et surtout les bénéficiaires aux fins d'y apporter des solutions possibles.

Dans ses recommandations, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou Ousmane Ba Danfakha qui a présidé les travaux a insisté sur la participation active des collectivités territoriales, la communication de proximité, le respect des mesures de sécurité, la prise en charge de l'impact environnemental comme social, et le suivi rigoureux de la mise en œuvre de ce projet.