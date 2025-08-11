Sénégal: Partenariat sénégalo-turc - Baidy Agne pour une coopération innovante et structurante

Lors du Forum économique sénégalo-turc d'Istanbul, le Président du Conseil National du Patronat Sénégalais, Baidy Agne, a souligné l'impérieuse nécessité de renforcer la collaboration entre les secteurs privés des deux pays, afin de bâtir un partenariat durable et mutuellement bénéfique.

Le président Baidy Agne a mis en exergue que, bien que la coopération entre les acteurs économiques sénégalais et turcs soit déjà dynamique, elle doit être intensifiée pour atteindre un niveau optimal de productivité et de performance. Il a ainsi identifié trois axes prioritaires : faciliter l'accès des étudiants sénégalais aux établissements d'enseignement supérieur turcs, renforcer les appuis techniques et financiers destinés aux coentreprises sénégalo-turques, et promouvoir le co-investissement ainsi que le transfert de technologies.

Par ailleurs, le président du CNPS a réaffirmé l'attractivité du Sénégal pour les investissements privés, mettant en avant un cadre macroéconomique stable, une gouvernance transparente et une sécurisation juridique favorable aux investisseurs. Ce partenariat, fondé sur un principe gagnant-gagnant, ambitionne de renforcer la compétitivité turque sur les marchés africains tout en favorisant le développement de secteurs stratégiques au Sénégal, tels que le BTP, l'énergie, l'industrie pharmaceutique et le numérique.

Enfin, Baidy Agne a insisté sur l'importance d'une synergie entre le gouvernement sénégalais et le secteur privé, pour édifier des alliances durables, pleinement inscrites dans l'Agenda « Sénégal 2050 » ainsi que dans le Plan de Redressement Économique et Social récemment adopté.