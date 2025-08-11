Sénégal: Diourbel - Procès des villageois de Ngathie Fall le procureur requiert 3 mois ferme contre Pape, Ndongo et Ngagne Fall

Pape Fall, Ndongo Fall, Ngagne Fall, Ibrahima Badiane, le président du comité de gestion du forage de Ngathie Fall, Samba Fall, le chef de village, Ibrahima Fall était à la barre du tribunal de grande instance de Diourbel. Ils étaient poursuivis de dégradation de biens servant à l'alimentation d'eau, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions mais également de détention d'arme. Le chef de village Samba Fall a nié les faits qui lui sont reprochés contrairement à ses propos tenus à l'enquête préliminaire : « Je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit pour détruire un tuyau. Les faits remontent au mois d'août.

Ce jour-là, les populations de Ngathie Fall ont procédé à la dégradation du tuyau d'alimentation servant les populations du village de Ngousse. Le chef de village de Ngousse Pape Malick Ngom a d'abord informé l'autorité et la brigade de gendarmerie. Les éléments de la brigade en civil ont pu photographier les mis en cause et versé les photos dans le dossier ». Ainsi, il déclare avoir subi toutes sortes d'attaques verbales. Selon lui, ils étaient armés de râteaux, de bâtons et autres. Il déclare avoir identifié Ibrahima Badiane avant de demander des dommages et intérêts d'un million de Frs.

Le Procureur de la République a requis 3 mois ferme contre Ndongo Fall, Ngagne et Pape Fall pour dégradation des ouvrages servant d'alimentation d'eau, outrage à agent et détention d'arme. Il a même demandé la requalification des faits en voie de fait. Le Conseiller du fermier Aquateck a demandé au tribunal de les déclarer coupables et à payer le franc symbolique. Pour Me Wade, l'OFOR (Office des forages ruraux) doit à la société d'affermage plus de 5 milliards de F Cfa.

Mme Diongue, l'avocat de la défense, a demandé la relaxe de ses clients. Et de signifier qu'il faut un audit de la gestion du fermier qui a trainé une facture de 20 millions obligeant les populations à prendre en charge leur forage. Toutefois, la robe noire demande la clémence du tribunal en ce qui concerne la détention d'arme blanche. L'affaire est mise en délibéré pour le 21 août prochain.