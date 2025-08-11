Sénégal: Forum économique sénégalo-turc - Ousmane Sonko détaille les priorités stratégiques du partenariat

À Istanbul, lors du Forum d'affaires sénégalo-turc, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté les cinq axes majeurs du partenariat entre le Sénégal et la Turquie, axés sur l'industrialisation, la transformation numérique, la souveraineté sanitaire, l'énergie et l'éducation, au cœur de la stratégie économique sénégalaise.

Le Sénégal, dans sa volonté d'accroître sa résilience économique, entend renforcer ses relations économiques avec la Turquie autour de cinq secteurs prioritaires. C'est ce qu'a exposé, samedi dernier, à Istanbul, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors du Forum économique sénégalo-turc.

Parmi ces secteurs figurent l'énergie, avec les stratégies « Gas to Power » et « Gas to Industries », ainsi que l'industrialisation, où le pays mise sur des chaînes de valeur locales durables, notamment dans le textile, les matériaux de construction et les énergies renouvelables.

La transformation numérique occupe une place centrale, avec des opportunités ciblées dans le commerce électronique, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Ousmane Sonko a également sollicité la participation des investisseurs à la création d'un centre de formation et de recherche en innovation technologique, ainsi qu'à la mise en place d'un institut conjoint.

Dans le domaine sanitaire, le chef du gouvernement a encouragé un codéveloppement avec le patronat turc en infrastructures hospitalières, laboratoires pharmaceutiques et dispositifs biomédicaux. Pour soutenir ces ambitions, le gouvernement sénégalais met en œuvre huit pôles de développement intégrés, reliés par de grandes infrastructures, et bénéficiant d'un cadre fiscal et juridique attractif. Parmi les réformes majeures, le nouveau Code des investissements assure stabilité et incitations, tandis que la nouvelle loi sur les partenariats public-privé vise à stimuler les co-investissements stratégiques.

Le Premier ministre a également annoncé un régime d'import-substitution visant à renforcer la production locale et réduire la dépendance aux importations. Ces mesures s'inscrivent dans l'Agenda national de transformation « Sénégal Vision 2050 », qui repose sur la souveraineté économique et un patriotisme renouvelé. Le Plan de redressement économique et social, récemment présenté, mobilise plus de 5 000 milliards de francs CFA, dont 90 % proviendront de ressources internes.

Accompagné d'une délégation ministérielle, Ousmane Sonko séjourne en Turquie depuis mercredi à l'invitation du président Recep Tayyip Erdoğan, pour approfondir les perspectives de coopération économique entre les deux pays.