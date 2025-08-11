Ile Maurice: Saisies de drogues - Technologies dernier cri vs ingéniosité des passeurs

L'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), à Plaine-Magnien, est devenu ces derniers mois un véritable point de convergence dans la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Les agents de la Customs Anti-Narcotics Section mènent une guerre sans relâche contre des réseaux toujours plus inventifs et audacieux.

Le dernier coup de filet en date a permis l'interpellation d'Ezekiel Kenechi Onwuegbusi, un Nigérian de 37 ans arrivé du Nigeria via Nairobi, le 8 août. Il avait ingéré 31 boulettes de cocaïne. La drogue, estimée à près de 570 grammes, représente une valeur marchande supérieure à Rs 8 millions.

Détecté grâce à un scanner corporel de dernière génération, Ezekiel Kenechi Onwuegbusi a été conduit d'urgence à l'hôpital pour une purge médicale sous surveillance, afin d'éviter tout risque d'overdose mortelle. Cette affaire s'inscrit dans une série d'opérations menées depuis début 2025 par la Mauritius Revenue Authority (MRA) en collaboration avec l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU).

En janvier, un autre passager nigérian avait été hospitalisé après avoir ingéré 50 boulettes de cocaïne, pour une valeur estimée à plus de Rs 8,2 millions. En juin, une saisie de 2,83 kg de cocaïne dissimulée dans des doublures de bagages et un sac à main a également été opérée, donnant lieu à une livraison contrôlée.

Maurice reste aussi le théâtre d'interceptions importantes concernant d'autres substances. En mars 2025, une cargaison massive de 20,6 kg de haschisch, d'une valeur dépassant Rs 103 millions, avait été saisie à l'aéroport SSR. Les trafiquants ne cessent d'innover pour faire passer leurs cargaisons, utilisant des doublures modifiées, des sacs sous vide, ou encore la méthode des swallowers, ces passagers qui ingèrent des boulettes à haut risque. Cette dernière technique exige une prise en charge médicale rigoureuse en raison du danger d'overdose.

Face à ces méthodes, les autorités mauriciennes déploient des technologies avancées : scanners corporels haute définition, unités canines spécialisées et profilage approfondi à partir des données de vol (API/PNR). Cette collaboration entre la MRA, l'ADSU et la police a permis d'intercepter de nombreux trafiquants avant qu'ils ne quittent l'aéroport.

Des saisies majeures de janvier à juin

Depuis le début de l'année, l'aéroport SSR a été le théâtre de plusieurs interceptions significatives de stupéfiants, illustrant la vigilance accrue des autorités mauriciennes. En janvier, un passager nigérian a été hospitalisé après avoir ingéré 50 boulettes de cocaïne, représentant environ 549 grammes et une valeur marchande estimée à plus de Rs 8,2 millions.

Le 10 février, un Kényan âgé de 82 ans a été interpellé avec 1,142 kg de cocaïne dissimulée dans ses bagages, décelée grâce à un scanner corporel et à l'intervention d'unités canines. La valeur de la drogue est estimée à plus de Rs 17 millions.

En juin, deux saisies majeures ont marqué l'actualité : la première concerne 31 kg de cannabis dissimulés dans des valises sous vide, détenus par des passagers américains, pour une valeur estimée à Rs 38 millions. Toujours en juin, une opération ciblée a permis la découverte de 2,83 kg de cocaïne cachés dans des doublures de bagages et un sac à main, appartenant à un passager sud-africain. La drogue est estimée à plus de Ra 42 millions. Cette opération a donné lieu à une livraison contrôlée sous la supervision de l'ADSU.

En juillet, trois saisies coup sur coup ont retenu l'attention : deux opérations distinctes ont concerné des passagers hospitalisés après ingestion de boulettes d'héroïne, avec récupération successive d'environ 530 grammes, puis 587 grammes lors de la première et une saisie de 1,134 kg lors de la seconde. La troisième saisie a porté sur 31 boulettes de cocaïne ingérées par un passager nigérian, soit environ 570 grammes. La valeur marchande totale de ces trois saisies dépasse les Rs 120 millions.