Ile Maurice: Prêts à retrouver les copains !

Les vacances d'hiver s'achèvent, emportant avec elles leur lot de souvenirs : sorties en famille, baignades à la mer, repas partagés... et même quelques petits bobos. Alors que les cartables se remplissent de cahiers neufs et de bonnes résolutions, les enfants, eux, s'apprêtent à retrouver les bancs de l'école avec entrain.

Ankush Foolchand, dix ans

Il a bien profité de cette pause hivernale, malgré un petit rhume. «Mo vakans inn bien pase. Mo'nn al lamer. Mo'nn fer boukou shopping avek mo mama pou mo birthday party», raconte-t-il joyeusement. Son anniversaire, tombé pendant les vacances, a été fêté comme il se doit. Une petite fièvre, causée par le froid, l'a un peu ralenti, mais Ankush garde le sourire et se dit ravi de reprendre l'école : «Mo pe atann lekol so larantre parski mo anvi zwe avek mo bann kamarad.»

Alyssa Purjan, cinq ans

Alyssa Purjan, cinq ans, élève en Grade 1, a passé des journées bien remplies auprès de sa famille. «J'accompagne mes frères à la garderie, après je reste à la maison avec maman. J'aime regarder Nastya et India's Best Dancer», dit-elle, toute fière. Elle suit souvent sa maman au travail à Plainedes-Papayes, où elle l'aide avec entrain.

«Mon papa et ma maman nous emmènent manger KFC et jouer, mon petit frère Aaron et moi», ajoutet-elle. Entre plage, sorties avec papi et moments tendres à la maison, Alyssa a savouré chaque instant. Elle se réjouit à l'idée de retrouver ses amis Gracy, Aïden, Maëva... et son enseignant, qu'elle appelle tendrement «Mo Monsieur».

Iloë Médar, sept ans

Shanelle Médar, dix ans

Iloë Médar, sept ans, et Shanelle Médar, dix ans, deux soeurs inséparables, ont passé une grande partie des vacances chez leur grand-mère, pendant que leur maman travaillait. «On a aidé mamie à s'occuper de notre petite soeur», confient-elles, complices.

Leur programme ? Des escapades avec leur grand-mère à Mahébourg pour visiter le marché, à Curepipe et au Caudan, mais aussi des week-ends en famille à jouer dans le jardin. Sérieuses, elles n'ont pas oublié de réviser : les examens approchent ! «Nou pe atann lekol rantre pou retrouv bann kamarad ek bann prof», expliquent-elles avec motivation.

Entre nostalgie des vacances et joie de la rentrée, ces enfants abordent le nouveau trimestre le coeur léger et la tête pleine de projets. Après les rires, les jeux et les découvertes, l'heure est aux retrouvailles, à l'apprentissage... et à de nouvelles aventures à l'école !