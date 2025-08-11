Ile Maurice: Noyades en série - Après Louis Azor et Curtis Felix, toujours des zones d'ombre

Deux corps, deux drames en mer, une même zone d'ombre : en l'espace d'une semaine, le lagon de Grand-Baie est devenu le théâtre de deux noyades inexpliquées. Après la mort de Louis Thierry Azor, un skipper de 44 ans retrouvé le 29 juillet, c'est Jean Curtis Felix, 39 ans, qui a été découvert sans vie dans les eaux de La Cuvette le lundi 4 août.

La nouvelle a frappé Roche-Bois comme une onde de choc. Curtis, comme tous l'appelaient, était connu pour sa joie de vivre, son sourire, ses pas de danse inimitables en rumba et en salsa. On l'avait vu pour la dernière fois le 31 juillet au soir, à Grand-Baie. Cinq jours plus tard, son corps était repêché à 300 mètres du rivage, en état de décomposition avancée.

Transportée à la morgue de l'hôpital SSRN, la dépouille n'a pu être formellement identifiée que dans la soirée, par sa mère. Une mère déjà marquée par de multiples deuils. «C'est le quatrième enfant qu'elle perd», souffle un proche, la voix brisée par l'émotion.

Selon les informations disponibles, l'autopsie pratiquée a conclu à une asphyxie due à la noyade. Un rapport qui n'éteint toutefois pas les interrogations, tant les circonstances de la disparition de Curtis restent troubles.

Depuis l'annonce de sa mort, les messages affluent. Des mots d'amis, de voisins, de membres de la communauté. Tous saluent l'homme qu'il était. «To ti jovial, to ti kontan lavi...», lit-on sur les réseaux sociaux. Des hommages qui témoignent du vide immense laissé par Curtis.

Mais derrière la tristesse, une même question hante les esprits : que s'est-il vraiment passé ? Les circonstances de sa mort demeurent floues. Tout comme celles entourant le décès de Louis Azor, retrouvé noyé quelques jours plus tôt à Sunset Boulevard.

Mais ce n'est pas tout. Le même jour, le lundi 4 août, un troisième cas de noyade a été enregistré dans la soirée à Saint-Pierre. À La Laura, le corps sans vie de Moteelalljee Senrundon, un pensionné de 70 ans domicilié à Rivière-Baptiste, a été retrouvé dans un bassin situé au sein de la Laura Guest House, vers 20 heures. Ce sont des éléments du Groupement d'intervention de la police mauricienne (GIPM) qui ont procédé au retrait du corps, transporté ensuite à la morgue de l'hôpital Victoria, à Candos, en vue d'une autopsie.