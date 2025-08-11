Sénégal: Forum Türkiye-pays- Ousmane Sonko annonce la facilitation des titres de séjour pour les ressortissants sénégalais

11 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par APS

Les autorités turques ont promis de faciliter l'obtention des titres de séjour aux ressortissants sénégalais résidant dans le pays, a annoncé, samedi 9 août, à Istanbul, le Premier ministre Ousmane Sonko. « Nous avons évoqué, avec les plus hautes autorités turques, le problème que vous avez soulevé concernant l'obtention de titres de séjour qu'elles ont promis de résoudre », a-t-il dit en wolof.

Il s'exprimait au cours d'une rencontre avec les Sénégalais établis en Türkiye. Lors de cette rencontre, tenue dans un hôtel d'Istanbul qui a refusé du monde, les Sénégalais établis en Türkiye ont fait état de tracasseries dont ils disent être souvent victimes de la part des forces de l'ordre.

Ousmane Sonko a rassuré ses compatriotes, mais leur a aussi tenu un discours de vérité en leur rappelant le droit pour chaque pays de faire respecter les lois en vigueur sur son territoire.

« Aucun État ne peut obliger un autre d'enfreindre sa propre législation en matière migratoire, encore moins exiger d'assurer à ses ressortissants une impunité en cas de violation de cette dite législation », a-t-il prévenu. Toutefois, vu « les excellentes relations » entre le Sénégal et la Türkiye, la question des titres de séjour peut être réglée qu'avec « diplomatie et méthode », a ajouté le Premier ministre. « Cette question a été abordée avec le président Recep Tayyep Erdogan au cours de notre tête-à-tête. Et il m'a promis de la régler, d'autant plus que les ressortissants sénégalais en Türkiye bénéficient d'une bonne réputation », a souligné Ousmane Sonko. Selon l'ambassadeur du Sénégal à Ankara, Moustapha Sokhna Diop, 1924 Sénégalais vivent dans le pays.

