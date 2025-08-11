Les autorités turques ont promis de faciliter l'obtention des titres de séjour aux ressortissants sénégalais résidant dans le pays, a annoncé, samedi 9 août, à Istanbul, le Premier ministre Ousmane Sonko. « Nous avons évoqué, avec les plus hautes autorités turques, le problème que vous avez soulevé concernant l'obtention de titres de séjour qu'elles ont promis de résoudre », a-t-il dit en wolof.

Il s'exprimait au cours d'une rencontre avec les Sénégalais établis en Türkiye. Lors de cette rencontre, tenue dans un hôtel d'Istanbul qui a refusé du monde, les Sénégalais établis en Türkiye ont fait état de tracasseries dont ils disent être souvent victimes de la part des forces de l'ordre.

Ousmane Sonko a rassuré ses compatriotes, mais leur a aussi tenu un discours de vérité en leur rappelant le droit pour chaque pays de faire respecter les lois en vigueur sur son territoire.

« Aucun État ne peut obliger un autre d'enfreindre sa propre législation en matière migratoire, encore moins exiger d'assurer à ses ressortissants une impunité en cas de violation de cette dite législation », a-t-il prévenu. Toutefois, vu « les excellentes relations » entre le Sénégal et la Türkiye, la question des titres de séjour peut être réglée qu'avec « diplomatie et méthode », a ajouté le Premier ministre. « Cette question a été abordée avec le président Recep Tayyep Erdogan au cours de notre tête-à-tête. Et il m'a promis de la régler, d'autant plus que les ressortissants sénégalais en Türkiye bénéficient d'une bonne réputation », a souligné Ousmane Sonko. Selon l'ambassadeur du Sénégal à Ankara, Moustapha Sokhna Diop, 1924 Sénégalais vivent dans le pays.