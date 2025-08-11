Sénégal: Forum Türkiye-pays- Ousmane Sonko pose les bases d'un pôle fort du Sud global

La visite du Premier ministre en Türkiye s'est achevée hier, dimanche 10 août. Un Forum d'affaires sénégalo-turc et une visite de plusieurs sites historiques d'Istanbul ont marqué les derniers jours du voyage d'Ousmane Sonko au pays de Recep Tayyip Erdoğan.

Au quatrième jour de sa visite officielle en Türkiye, le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé le Forum d'affaires sénégalo-turc organisé par Dei̇k, Müsi̇ad et l'Apix. Dans son discours d'allocution, le chef du gouvernement a d'emblée souligné l'importance de cet évènement qui, dit-il, intervient dans un contexte porteur d'espoir et illustre l'intérêt stratégique que notre pays accorde au renforcement du partenariat sénégalo-turc. M. Sonko a précisé que le Sénégal a fait le choix de la souveraineté financière et de l'assainissement budgétaire afin de bâtir une croissance robuste et durable.

« Notre ambition est de faire du Sénégal une terre d'expansion et de croissance pour les entreprises, particulièrement pour nos partenaires turcs. Le nouveau paradigme économique que nous portons repose sur trois piliers essentiels : la transformation locale de nos ressources, la valorisation de notre potentiel humain, un ancrage territorial fort », a-t-il soutenu. Selon lui, « cette orientation traduit un choix clair en faveur de l'emploi, de l'équité sociale et de la souveraineté économique », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a également informé que le Sénégal est prêt à accueillir des investissements productifs, à bâtir des partenaires gagnant-gagnant et à devenir, avec la Türkiye, un pôle fort du Sud global. En marge du Forum d'affaires Türkiye-Sénégal, tenu à Istanbul, capitale économique turque, le chef du gouvernement a reçu en audience plusieurs chefs d'entreprises turcs en compagnie de leurs partenaires sénégalais.

Les échanges ont porté sur des projets d'investissements dans divers secteurs stratégiques. Parmi elles, Yamata Group, chargée du financement et de la mise en oeuvre du projet Sar 2.0 sur fonds propres, et Avci Global qui ambitionne de construire une usine textile et de confections d'uniformes militaires et civils, mais aussi d'autres investissements. Ousmane Sonko a, par ailleurs, reçu Calik Holding qui va construire la centrale de Cap de Biche et des projets complémentaires dans le secteur énergétique, mais également Dakar Plâtres-Duygu Insaat, laquelle va implanter une usine de ciment blanc au Sénégal et est ouverte à d'autres opportunités d'investissement. Cette série de rencontres du Premier ministre s'inscrit dans la dynamique de promotion des partenariats économiques et de développement des projets structurants en cohérence avec la « Vision Sénégal 2050 ».

Ousmane Sonko et sa délégation ont consacré la matinée d'hier, dimanche 10 août 2025, à une série de visites de quelques sites historiques de la ville d'Istanbul. En compagnie du gouverneur de la ville, Davut Gül, et du président de l'Institution des Manuscrits de Turquie (ancien directeur provincial de la Culture d'Istanbul), Coşkun Yilmaz, le chef du gouvernement et sa suite ont visité, tour à tour, la Mosquée bleue d'Istanbul, la Grande mosquée de Sainte-Sophie et le palais de Topkapi. Ousmane Sonko a magnifié, à la fin de la visite, ces grands moments symboliques qui ont marqué son séjour en Türkiye.