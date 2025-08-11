Sénégal: Türkiye - Le Cnp veut porter les échanges à un milliard de dollars

À Istanbul, le président du Conseil national du Patronat (Cnp), Baïdy Agne, a annoncé la volonté du secteur privé sénégalais de hisser les échanges commerciaux avec la Türkiye à un milliard de dollars, soit 563,3 milliards de FCfa. Un objectif qui passera par la formation des talents, le co-investissement et un transfert accru de technologies entre les deux pays.

Le président du Conseil national du Patronat (Cnp), Baïdy Agne, a fixé l'objectif de porter le volume des échanges commerciaux entre Dakar et Ankara de 450 millions de dollars actuellement à un milliard dans les prochaines années (soit environ 563,3 milliards de FCfa au cours actuel du dollar). Il l'a annoncé lors du Forum d'affaires Türkiye-Sénégal tenu à Istanbul samedi 9 août 2025. Un cap qu'il entend atteindre grâce à un partenariat « gagnant-gagnant » en misant sur la formation, le co-investissement et le transfert de technologies. Le président du Cnp a rappelé que la relation diplomatique et économique entre le Sénégal et la Türkiye s'est renforcée ces dernières années, portée par les plus hautes autorités des deux pays. Il a estimé que cette dynamique doit désormais se traduire par des actions concrètes, capables de transformer les économies des deux Nations.

Pour y parvenir, il met l'accent sur le renforcement des compétences, notamment par un meilleur accès des étudiants sénégalais aux universités et grandes écoles turques, ainsi qu'à des formations qualifiantes au sein des entreprises. De plus, Baïdy Agne souhaite la mise en place de mécanismes d'accompagnement technique et financier pour créer et développer des co-entreprises sénégalo-turques afin de stimuler les exportations dans les deux sens. Il a vanté l'attractivité du Sénégal pour les investisseurs étrangers : performances macroéconomiques solides, bonne gouvernance, cadre juridique sécurisant et ouverture aux investissements privés. Les secteurs prioritaires identifiés vont du Btp à l'énergie en passant par le pétrole et le gaz, l'agro-industrie, l'industrie pharmaceutique, le numérique, le transport multimodal, l'armement.

Cette ambition, a souligné M. Agne, s'inscrit dans la vision à long terme de l'Agenda « Sénégal 2050 » qui place l'économie compétitive et la connectivité numérique au coeur de ses priorités, ainsi que dans le Plan de Redressement économique et social lancé récemment par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. Le président du Cnp a invité les opérateurs économiques turcs à intensifier leur présence sur les marchés africains via le Sénégal tout en incitant les investisseurs sénégalais à saisir les opportunités offertes par la Türkiye. « C'est ensemble que nous pourrons bâtir un système économique fort, inclusif et durable, mais aussi profitable à nos deux pays », a souligné Baïdy Agne.