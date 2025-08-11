Sénégal: Académie de Pikine-Guédiawaye - L'inspecteur Mbaye Babou tire un bilan satisfaisant des examens

Les résultats aux différents examens (Cfee, Bfem et baccalauréat) dans l'académie de Pikine-Guédiawaye sont globalement satisfaisants, estime l'inspecteur d'académie, Mbaye Babou. Il se dit particulièrement séduit par les résultats dans l'élémentaire et le cycle moyen.

Pikine-Guédiawaye fait partie des académies qui ont obtenu les meilleures performances aux différents examens de cette année scolaire 2024-2025, selon les résultats officiels. « Nous avons passé une année scolaire paisible avec zéro perturbation majeure. L'ensemble des établissements scolaires ont bien déroulé leurs programmes », se réjouit, au cours d'un entretien, l'inspecteur d'académie de Pikine-Guédiawaye, avec Mbaye Babou. Ce qui a permis de bien préparer les examens.

Après la validation et le contrôle des inscriptions, des réunions ont été tenues pour un bon déroulement des examens. Les questions d'état civil ont été également vite réglées. Des Comités de développement locaux (Cdl) ont facilité une bonne préparation des épreuves dans les centres, ajoute M. Babou. La conjugaison de tous ces efforts a permis à 24.644 candidats sur les 33.482 qui se sont présentés au Cfee de réussir dans la banlieue. Soit 73,60% en valeur relative, mieux que les 70,51% de 2024.

Pour le Bfem, renseigne l'inspecteur d'académie, sur 26.168 candidats, 19.451 ont obtenu leur diplôme, soit un taux de réussite de 74,07% contre 73,37%, en 2024. Pour l'examen du Bac, le taux de réussite est de 50,54%, puisque 11.735 candidats ont été admis sur un total de 23.813. En plus, 1.381 mentions (18 Très bien, 236 mentions bien et 1.127 Assez bien) ont été récoltées par la deuxième plus grande académie du Sénégal après celle de Thiès. Cependant, Mbaye Babou a constaté une régression de l'ordre de 3,9 points par rapport aux résultats de 2024 (54,51%) à l'échelle académique. « Tout cela fait l'objet d'une analyse pointue que nous avons déjà entamée et dont les résultats seront communiqués à l'ensemble des chefs d'établissement pour définir le dispositif de pilotage combiné, qui permettra de bien encadrer les établissements », a confié l'inspecteur d'académie.

Numérique et intelligence artificielle

En guise de perspectives, M Babou révèle que l'Ia va insister sur le pilotage du rendement, mais également sur le pilotage de la performance qui sera centré sur les activités pédagogiques de l'enseignant. De la même manière, le pilotage de l'adaptation qui concerne les élèves, voire l'environnement d'apprentissage de manière plus globale, sera au menu, particulièrement au profit de pensionnaires qui viennent d'arriver dans des nouveaux cycles (6e et seconde). Sans oublier les élèves en classe d'examen, en y associant les parents (pilotage de l'engagement parental). Pour le cas des élèves autonomes, l'inspection d'académie compte mettre le focus sur la dimension innovation (pilotage de l'innovation) afin de les inciter à fréquenter certaines plateformes d'apprentissage telles que Force-N, riche en contenus préparés avec le soutien de l'Université numérique.

L'objectif, à travers cette approche, c'est de traiter les élèves avec équité, notamment au profit de ceux issus de familles vulnérables. Mbaye Babou explique qu'il s'agira aussi de mettre l'accent sur le domaine pédagogique, tel que préconisé par le ministère de l'Éducation nationale dans les 11 leviers. « Autrement dit, insister sur le numérique et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour renforcer les compétences des élèves », dit-il.

Cette année, informe l'autorité, « il y a, malheureusement, des élèves qui n'ont pas pu faire l'examen du bac à cause de problèmes d'état civil. Cependant, des instructions ont été données par les autorités dans tous les départements (Pikine, Guédiawaye, Keur Massar) pour gérer cette question. D'ailleurs, le processus de régularisation suit son cours », ajoute-t-il. Pour les autres examens (Cfee et Bfem), le ministère avait autorisé les candidats dans cette situation, à faire l'examen.