Madagascar: FOOTBALL - CONTRAT - El Hadary passe en professionnel avec le Paris FC

11 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

Une bonne nouvelle pour le jeune Barea El Hadary. Le Paris FC a officialisé hier, via sa page Facebook, la signature de son premier contrat professionnel.

Arrivé il y a un an au centre de formation, l'attaquant de 18 ans s'est rapidement distingué par son potentiel et son efficacité offensive. Il s'engage avec le club parisien jusqu'en 2028, confirmant ainsi la volonté du Paris FC de miser sur ses jeunes talents issus de la formation. Une nouvelle étape franchie pour El Hadary, qui espère désormais s'imposer dans le groupe professionnel.

Raheriniaina commence le football à l'Ajesaia, en rejoignant l'équipe des moins de quinze ans du club en 2017. Il passe toutes les classes de jeunes avant de faire ses débuts en équipe première.

Il est nommé meilleur jeune joueur de la Pro League malgache après la saison 2021/2022. Il rejoint ensuite le club de St. Michel United en Seychelles Premier League. Il y évolue jusqu'en 2024, attirant l'attention des recruteurs européens grâce à ses bonnes performances. Libéré de son contrat en octobre 2024, il part tenter sa chance en Europe.

En novembre de la même année, Raheriniaina rejoint le Paris FC en Ligue 2, tout d'abord pour jouer avec l'équipe réserve du club après un essai de plusieurs semaines qu'il a réussi. Il commence à s'intégrer dans le groupe professionnel vers l'été et a marqué son premier but avec le club en match amical face au FC Sion. Le 7 août 2025, Raheriniaina signe son premier contrat professionnel avec le Paris FC.

